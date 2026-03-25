影／苗縣首家公立綜合長照家園委外簽約 慈濟：打造全球最佳長照機構

苗栗縣政府因應高齡化社會照顧需求，在銅鑼中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園，工程3月10日已動土，縣府並改變以往委外招商在硬體建設完成後才招商的模式，此次同步尋覓委外機構，經評選將由台中慈濟醫院營運，雙方今天在縣府完成簽約儀式，合約20年，如服務績效佳可再優先續約10年；台中慈濟醫院院長簡守信強調慈濟在安養服務深具經驗，過去不乏讓臥床失能長輩改善健康並回歸家庭，將以此為目標努力，打造全球最佳長照機構。

縣府指出，全案由跨局處團隊整合推動，於規畫過程廣泛納入在地鄉親與家庭照顧需求，從使用者角度出發，強化服務設計與資源配置，展現以民為本的施政理念。工程已順利動工，短短半個月，今天就完成委託營運簽約，實現軟硬體同步推進，確保未來工程完工即可無縫銜接服務，讓長輩照顧不中斷，預計2028年10月即可營運。

縣府表示，綜合式長照家園去年4月啟動規畫委託民間營運機制，同年8月完成可行性評估，10月完成先期規畫，11月辦理招商說明會，今年1月公告招商，2月經專業甄審委員評選後，由佛教慈濟醫療財團法人獲選為最優申請人，展現縣府推動公共建設的嚴謹程序與透明機制。

縣長鍾東錦強調，苗栗縣已進入超高齡社會，長輩的照顧需求愈來愈多，縣府也因此在3月新增長照處，這次與慈濟合作打造苗栗縣第一間公立綜合式長照機構，讓縣府很有信心，先前拜會證嚴上人，得知慈濟運營的長照機構曾讓長期住民改善健康後回歸家庭，讓人羨慕，未來苗栗將會持續籌建數家綜合式長照家園。

銅鑼長照家園總經費約6億元，其中由中央補3億元，家園總樓地板面積約1765坪，日照部分針對社區高齡長輩的多元需求，提供個別化照顧， 協助長輩保有目前自在的生活形態，同時減輕家屬照顧壓力，達到社區整體照顧的服務目標，可安排60人；住宿式長照規畫120床，針對罹患慢性病，但生活無法自理的失能長者提供專業化、人性化的關懷照顧，並以家庭化的環境及設備，打造讓長輩信賴的機構，園區內還設有銅鑼衛生所中平衛生室，由醫師提供相關醫療服務。

此外，苗栗市慈濟園區有11.8公頃的文教區已逾開發期限，將恢復原分區甲種工業區，慈濟基金會已函文同意，縣府建議另提社會福利長照興辦事業計畫，以回應地方的長照需求及期待。

苗栗縣政府因應高齡化社會照顧需求，在銅鑼中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園。示意圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府因應高齡化社會照顧需求，在銅鑼中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園，工程在3月上旬已動土，委外招商也完成，將委由慈濟營運，縣長鍾東錦（左）今天與台中慈濟醫院院長簡守信在縣府完成簽約儀式。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府因應高齡化社會照顧需求，在銅鑼中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園，工程在3月上旬已動土，委外招商也完成，將委由慈濟營運，雙方今在縣府簽約，縣長鍾東錦感謝慈濟和苗栗能公私協力。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府因應高齡化社會照顧需求，在銅鑼中興工業區旁籌建縣內第一家公立綜合式長照家園，工程在3月上旬動土，委外招商也已完成，將委由慈濟營運，雙方今在縣府完成簽約儀式，衛生局、 社會處及長照處主管說明全案推動歷程。記者胡蓬生／攝影