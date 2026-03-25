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新竹縣三大AI計畫出爐 公共安全與創新同步推進

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府楊文科縣長(前排中)，率領團隊展現智慧治理豐碩成果。圖／縣府提供
新竹縣政府楊文科縣長(前排中)，率領團隊展現智慧治理豐碩成果。圖／縣府提供

新竹縣政府參加「2026智慧城市展暨淨零城市展」，縣長楊文科強調以民眾需求為核心，打造「科技首都 幸福竹縣：AI領航，永續家園」主題。縣府公布未來三大AI計畫：「智慧守護之眼」提升公共安全、「智慧沙盒創新計畫」推動全民創新、「AI縣民管家」主動通知福利資訊，展現科技融入施政的決心與實際服務。

楊文科於展覽致詞時強調，竹縣整合交通、醫療等9大局處參展，全面展現新竹縣將科技融入施政的決心。元旦正式成立數位發展處，整合各局處的科技應用與民眾服務，致力打造更聰明、更貼心的數位政府。

楊文科透分享AI智慧治理的亮點，像是民眾最關切的交通問題，交通處展出其近期開發的交通改善決策系統，透過事故資料數位化與碰撞構圖分析，以AI精準找出高風險路口，進行工程改善，並榮獲台北市電腦商業同業公會「2026智慧城市創新應用獎」優勝獎項。

此外，竹縣推動透明治理的政府開放資料，連續6年獲得「資料開放金質獎」，5度榮獲全國第一名。此外，民生離不開經濟，竹縣更積極布局產業未來，產業發展處全力推動AI智慧園區，預期將創造破千億的產值，跟4千個以上就業職缺。

教育局展示「School+」App，APP中的數位聯絡簿功能讓溝通更便利；智慧小屋與運算思維學習平台，讓孩子學習物聯網、程式設計等知識時變得更有趣，更能學以致用；並推動AI教育機器人「凱比」進入全縣58所公幼與特教班，將STEAM與AI科技融入教學現場，培育未來科技人才。

智慧安全領域由消防局展示全台首創無人機義消隊與AI建模技術，可縮短60%災情掌握時間；救護車配備12導程心電圖與5G即時傳輸系統，急救存活率提升30%。

為提供民眾更貼心、更實際的服務，縣府更公布未來三大計畫，包括「智慧守護之眼」、「智慧沙盒創新計畫」及「AI縣民管家」，以AI技術強化公共安全、推動全民參與創新，並主動通知福利資訊，讓縣民權益不漏接。

新竹縣政府榮獲2026年智慧交通獎並連續6年獲金質獎。圖／縣府提供
新竹縣政府榮獲2026年智慧交通獎並連續6年獲金質獎。圖／縣府提供

民眾參觀新竹縣政府2026智慧城市展展示成果。圖／縣府提供
民眾參觀新竹縣政府2026智慧城市展展示成果。圖／縣府提供

科技 教育局 楊文科 新竹

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