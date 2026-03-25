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斥資4.5億元湖口樂活運動館動土 明年底完工成室內運動新據點

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程今日於湖口鄉王爺壟運動公園舉行動土典禮。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程今日於湖口鄉王爺壟運動公園舉行動土典禮。記者郭政芬／攝影

新竹縣湖口鄉運動設施再升級，新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程今日於湖口鄉王爺壟運動公園舉行動土典禮，兩屆奧運金牌國手、運動部長李洋親臨現場，與縣長楊文科攜手持鏟動土，期盼場館於明年底如期完工，成為湖口地區重要的室內運動據點，提供民眾全天候且多元的運動空間。

新竹縣長楊文科表示，湖口鄉近年人口持續成長，生活圈與公共建設發展快速，但地方既有運動設施多以戶外場域為主，缺乏可供全年齡、全天候使用的綜合型室內運動場館。

為回應地方需求，縣府與湖口鄉公所於2024年起積極爭取運動部「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，並於同年獲核定補助1億元，另由新竹縣政府縣府補助2億5723萬3000元，湖口鄉公所自籌1億元，總工程經費達4億5723萬餘元興建「湖口鄉樂活運動館」，以提供適宜民眾運動的休閒場域，健全地方運動體育建設。

新竹縣持續推動各鄉鎮市運動設施建設，除強化場館量能外，也著重整體空間配置與使用便利性，讓運動融入日常生活。湖口鄉樂活運動館完工後，將有效強化地方運動服務功能，並成為結合休閒、健身與社區活動的重要公共場域。

運動部長李洋致詞時也肯定縣長楊文科帶領的團隊對新竹縣推動運動場館建設、提升全民運動風氣的努力。他表示，期待工程如期如質完工，對於楊縣長所爭取的各項運動軟硬體設施，運動部也會大力支持。

教育局長蔡淑貞表示，本案基地位於湖口鄉王爺壟運動公園周邊，鄰近湖口火車站與主要交通道路，交通便利。未來將興建地下1層、地上3層的綜合運動場館，總樓地板面積約5887平方公尺，預計於明年底完工。規畫設置健身房、桌球室、韻律教室及羽球場等多元運動空間，未來啟用後，除可補足湖口地區室內運動空間不足，也將作為社區運動推廣的重要據點，帶動地方運動風氣，營造健康活力的生活環境

新竹縣持續推動各鄉鎮市運動設施建設，除強化場館量能外，也著重整體空間配置與使用便利性，讓運動融入日常生活。記者郭政芬／攝影
新竹縣持續推動各鄉鎮市運動設施建設，除強化場館量能外，也著重整體空間配置與使用便利性，讓運動融入日常生活。記者郭政芬／攝影

本案基地位於湖口鄉王爺壟運動公園周邊，鄰近湖口火車站與主要交通道路，交通便利。圖／縣府提供
本案基地位於湖口鄉王爺壟運動公園周邊，鄰近湖口火車站與主要交通道路，交通便利。圖／縣府提供

運動 楊文科 新竹縣

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