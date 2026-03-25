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拉拉山拚全台首座暗空勝地 專家：3因素是成敗關鍵

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府盼讓拉拉山成為全台第一個「暗空勝地」。台灣暗空協會會長林正修表示，後續公共照明設施改善成果，和能否處理全市光害問題都是觀察指標。圖／台灣暗空協會提供
桃市府盼讓拉拉山成為全台第一個「暗空勝地」。台灣暗空協會會長林正修表示，後續公共照明設施改善成果，和能否處理全市光害問題都是觀察指標。圖／台灣暗空協會提供

桃園市本月13日正式向國際暗空協會提出申請，爭取拉拉山成為全台第一個「暗空勝地」。台灣暗空協會會長林正修表示，這是繼合歡山2019年取得「暗空公園」認證後，台灣再度挑戰國際認證，預估最快半年內進入實質審查階段；後續光害管制法治化、公共照明設施改善，以及拉拉山豐富的物種多樣性與泰雅族人文底蘊，將是本案能否成功的3大關鍵。

林正修指出，國際暗空協會對本案有兩大核心期待。第一是法治化，桃園市已公布光汙染管制要點，國際方面期待桃園身為六都，不應只談拉拉山的優勢，更要處理市區光害問題。

第二是具體設施改善，認證範圍內約600盞公共照明燈具，需在色溫、角度、開關時間及照度4大面向調整，色溫目標降至3000K以下，燈具角度朝下，並評估部分區域是否需整夜點燈，在不影響交通安全的前提下降低照度。

林正修說，拉拉山海拔不如合歡山，星空品質略遜一籌，但在物種多樣性與人文底蘊上具備獨特優勢。他提到，北橫一帶是觀蛇聖地，兩棲類與蛇類豐富，雲霧帶環境孕育大量苔蘚與蕨類，台灣重要昆蟲幾乎都能在此找到；當地泰雅族與自然共存的文化精神也已寫入提名書，受到國際委員高度重視。

林正修說明，暗空公園多位於高山地區，暗空勝地則強調都市周邊地區願意做出多大努力來減少光害，桃園鄰近北部都會區，正符合此一精神。他強調，這次申請絕不抱僥倖心理，今年10月將有約60位國際協會人士來台，屆時現場狀況一目瞭然。

林正修表示，目前已與民宿及露營地業者逐一溝通，請業者帶頭改善照明，未來通過認證後將導入「暗空友善」概念，提供優惠課程等誘因，讓配合改善的業者直接受益。

桃市府盼讓拉拉山成為全台第一個「暗空勝地」。台灣暗空協會會長林正修表示，後續公共照明設施改善成果，和能否處理全市光害問題都是觀察指標。圖／台灣暗空協會提供
桃市府盼讓拉拉山成為全台第一個「暗空勝地」。台灣暗空協會會長林正修表示，後續公共照明設施改善成果，和能否處理全市光害問題都是觀察指標。圖／台灣暗空協會提供

桃園 泰雅族 交通安全 拉拉山

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