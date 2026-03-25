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台灣燈會結合皮克敏手遊？ 苗縣文觀局：燈會一切都還在研討中

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
手機遊戲「皮克敏」夯，苗栗縣長鍾東錦指示團隊，思考如何運用加以結合政策推廣。本報資料照片
手機遊戲「皮克敏」夯，苗栗縣長鍾東錦指示團隊，思考如何運用加以結合政策推廣。本報資料照片

手機遊戲「皮克敏」夯，苗栗縣長鍾東錦指示趁熱，結合推展縣政，並有反映皮克敏手遊的特性，明年台灣燈會可以評估合作，縣政府文化觀光局表示，燈會內容都還沒有定案，一切都還在研究討論中。

皮克敏今年在台灣爆紅，吸引大批玩家，鍾東錦表示，皮克敏結合走路運動互動體驗遊戲，請數位研考處、文觀局、社會處等單位，思考如何運用加以結合政策推廣，如數位轉型參與、文化觀光行銷、高齡友善健走活動等，讓數位科技應用成為縣政推展的創新行動工具。

縣府接獲玩家反映，皮克敏手遊的特性，一邊走路、一邊種花，有誘因天天都會步行，一天因此都可以走上萬步，因綁定任務有步數、時間、地點等特性，可以運用在辦理健行、活動場合，或是推廣景點觀光旅遊等方面，同時達到鼓勵走路運動的目的。

他們說，尤其是台灣燈會明年在苗栗，單一燈區在高鐵苗栗特定區，縣府將盤點出約30公頃規畫辦理燈會，就如今年台灣燈會在嘉義縣，「超級瑪利歐・星燦嘉年華」的亮點，台灣燈會明年在苗栗，建議縣府可以評估進一步結合皮克敏，為燈會量身打造特色，提升可見度。

文觀局主辦明年燈會強調，燈會內容一切都還沒有定案，加入皮克敏的元素，都還言之過早，不過，團隊一定會全力以赴，「家有喜事」的態度全力以赴辦好燈會，燈會將以「山海之間．慢城光苗」為題，展期暫定明年2月20日至3月7日，為期16天。

苗栗 手機遊戲 鍾東錦

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