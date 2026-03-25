竹縣兒童節送超商禮物卡 讓孩子自己選喜歡的禮物

兒童節即將到來，新竹縣政府準備超商禮物卡作為兒童節禮物，讓孩子自主選擇需要、喜歡的物品；新竹縣政府文化局的兒童節活動之閱讀好禮將自3月28日開始，並邀請即將成真火舞團，4月4日於王爺壟停三、停四停車場，帶來極具張力的視覺饗宴「火之星」，邀請全家大小共同參與。

新竹縣長楊文科表示，今年為了讓孩子能自主選擇禮物，為國小兒童準備200元、幼兒園兒童100元的禮物卡，約計有4萬多名國小生、2萬多名幼兒園收將於兒童節前夕收到這份禮物。

新竹縣公共圖書館舉辦兒童節及閱讀好禮限量兌換活動，自3月28日至4月3日止，於竹縣各公共圖書館，學齡前至國小6年級兒童，持有新竹縣公共圖書館的「閱讀超級馬力」兒童閱讀集點卡，於各圖書館借滿10冊館藏書籍，即有機會兌換限量「雄獅神奇變色筆」一份。

3月28日當天上午10時至12時，文化局圖書館紅門兩側並規畫闖關集運旺活動，由新竹縣政府消防局、新竹縣親子夢想館、勵馨基金會及故事媽媽聯手出任務辦理特訓闖關，挑戰職業安全、生活禮儀及小小理財，兌換開市好運。

下午2時並預計於文化局圖書館自修室前草皮辦理「勇氣小老闆萌市集」，鼓勵孩子親手整理家中塵封已久的寶物，為它們尋找下一位主人，從中學習資源循環，並讓孩子跨出舒適圈、建立自信的實戰體驗，現場還有閱讀集點活動、胖卡餐車、夢幻氣球整點發送及明星小店人氣票選等活動。

最後於4月4日兒童節壓軸登場的就是「即將成真火舞團」於當晚6時30分，於湖口鄉王爺壟停三、停四停車場，帶來「火之星」表演，演出融合光影與節奏，打造極具張力的視覺饗宴，以炙熱火焰結合肢體律動與劇場敘事，點燃夜空、照亮人心。團隊成員楊立微曾登上英國達人秀舞台，以精湛火舞技藝驚豔國際，展現臺灣表演藝術的能量與魅力。

兒童節即將到來，新竹縣政府準備超商禮物卡作為兒童節禮物，讓孩子自主選擇需要、喜歡的物品。記者郭政芬／攝影