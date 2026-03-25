影／竹市警職場教保中心慶兒童節 高虹安扮領隊與迷你警互動

為營造友善職場環境並減輕員警同仁育兒負擔，新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，提供優質托育與學習資源。適逢兒童節前夕，教保中心今舉辦慶祝活動，市長高虹安也受邀參加，並現場致贈19名幼兒兒童節禮物，其中包含深受孩子喜愛的「警察角色扮演組」，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察，模樣活潑可愛，高虹安也發揮親和力與小警察們打成一片，場面溫馨充滿童趣。

新竹市警察局職場互助教保服務中心起源於於政府為鼓勵生育、協助員工解決托育問題，依據「職場互助式教保服務實施辦法」，由警察局提供空間，委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會經營。該中心旨在提供警員子女優質、平價的教保服務。

高虹安表示，市府持續打造支持家庭的友善職場環境，警察同仁長期守護城市治安，肩負繁重且重要的職責，透過設立職場互助教保服務中心，不僅讓同仁能無後顧之憂地投入勤務，也讓孩子在安全、專業且充滿關懷的環境中快樂成長。她預告，「2026新竹市兒童遊藝節」將於4月3日至4月6日在新竹公園盛大登場，市府精心規畫多元精彩活動，邀請家長帶著孩子一同參與，共度歡樂溫馨的親子時光。

警察局長陳源輝表示，這次特別規畫「警愛童心－小小警員出任務」體驗活動，由交通警察隊員警以活潑生動的方式講解交通安全知識，並展示日常執勤裝備，讓幼兒透過實際互動與情境體驗，認識警察工作內容與職責。透過寓教於樂的設計，不僅提升學習興趣，也在潛移默化中建立正確的交通安全觀念，讓安全意識從小扎根。

警察局說明，今天現場孩童換上小小警察制服，化身迷你警察，活動尾聲，高虹安與陳源輝及全體師生一同跳健康操，為活動畫下溫馨又充滿活力的句點。

警察局指出，自設立職場互助教保服務中心以來，持續精進教學內容與學習環境，並結合警察工作特色設計多元課程，打造兼具安全與趣味的學習空間，陪伴幼兒健康快樂成長。未來也將配合市府推動「老幼共好」政策，持續強化育兒支持措施，營造更完善且友善的職場環境，讓同仁無後顧之憂投入工作，同時守護下一代的成長與發展。

新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，今舉辦兒童節慶祝活動，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察。記者王駿杰／攝影

新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，今舉辦兒童節慶祝活動，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察與市長高虹安互動，場面溫馨充滿童趣。記者王駿杰／攝影