快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

影／竹市警職場教保中心慶兒童節 高虹安扮領隊與迷你警互動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，今舉辦兒童節慶祝活動，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察與市長高虹安互動，場面溫馨充滿童趣。記者王駿杰／攝影
新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，今舉辦兒童節慶祝活動，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察與市長高虹安互動，場面溫馨充滿童趣。記者王駿杰／攝影

為營造友善職場環境並減輕員警同仁育兒負擔，新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，提供優質托育與學習資源。適逢兒童節前夕，教保中心今舉辦慶祝活動，市長高虹安也受邀參加，並現場致贈19名幼兒兒童節禮物，其中包含深受孩子喜愛的「警察角色扮演組」，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察，模樣活潑可愛，高虹安也發揮親和力與小警察們打成一片，場面溫馨充滿童趣。

新竹市警察局職場互助教保服務中心起源於於政府為鼓勵生育、協助員工解決托育問題，依據「職場互助式教保服務實施辦法」，由警察局提供空間，委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會經營。該中心旨在提供警員子女優質、平價的教保服務。

高虹安表示，市府持續打造支持家庭的友善職場環境，警察同仁長期守護城市治安，肩負繁重且重要的職責，透過設立職場互助教保服務中心，不僅讓同仁能無後顧之憂地投入勤務，也讓孩子在安全、專業且充滿關懷的環境中快樂成長。她預告，「2026新竹市兒童遊藝節」將於4月3日至4月6日在新竹公園盛大登場，市府精心規畫多元精彩活動，邀請家長帶著孩子一同參與，共度歡樂溫馨的親子時光。

警察局長陳源輝表示，這次特別規畫「警愛童心－小小警員出任務」體驗活動，由交通警察隊員警以活潑生動的方式講解交通安全知識，並展示日常執勤裝備，讓幼兒透過實際互動與情境體驗，認識警察工作內容與職責。透過寓教於樂的設計，不僅提升學習興趣，也在潛移默化中建立正確的交通安全觀念，讓安全意識從小扎根。

警察局說明，今天現場孩童換上小小警察制服，化身迷你警察，活動尾聲，高虹安與陳源輝及全體師生一同跳健康操，為活動畫下溫馨又充滿活力的句點。

警察局指出，自設立職場互助教保服務中心以來，持續精進教學內容與學習環境，並結合警察工作特色設計多元課程，打造兼具安全與趣味的學習空間，陪伴幼兒健康快樂成長。未來也將配合市府推動「老幼共好」政策，持續強化育兒支持措施，營造更完善且友善的職場環境，讓同仁無後顧之憂投入工作，同時守護下一代的成長與發展。

新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，今舉辦兒童節慶祝活動，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察。記者王駿杰／攝影
新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，今舉辦兒童節慶祝活動，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察。記者王駿杰／攝影

新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，今舉辦兒童節慶祝活動，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察與市長高虹安互動，場面溫馨充滿童趣。記者王駿杰／攝影
新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，今舉辦兒童節慶祝活動，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察與市長高虹安互動，場面溫馨充滿童趣。記者王駿杰／攝影

新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，今舉辦兒童節慶祝活動，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察。記者王駿杰／攝影
新竹市警察局設立「職場互助教保服務中心」，今舉辦兒童節慶祝活動，現場孩童更換上小小警察制服，化身迷你警察。記者王駿杰／攝影

職場 交通安全 高虹安

延伸閱讀

兒童節連假去哪玩？ 台南山區博物館一次滿足星際探索、史前冒險

公務員育嬰留停補助請領比率增加 男性成長55.79%

看見幸福台灣／彰化縣長王惠美 建構「全齡照顧」家園

雲林警勤每月最高加發3880元 福利升級刑事績效也亮眼

相關新聞

竹縣兒童節送超商禮物卡 讓孩子自己選喜歡的禮物

兒童節即將到來，新竹縣政府準備超商禮物卡作為兒童節禮物，讓孩子自主選擇需要、喜歡的物品；新竹縣政府文化局的兒童節活動之閱讀好禮將自3月28日開始，並邀請即將成真火舞團，4月4日於王爺壟停三、停四停車場，帶來極具張力的視覺饗宴「火之星」，邀請全家大小共同參與。

桃園率六都之先訂光汙染防治要點 拉拉山同步拚暗空認證

桃園市3月13日正式向國際暗空協會提出申請，爭取拉拉山成為全台第一個國際認證的「暗空聖地」。市府也將於今天公告「光汙染防制要點」，成為六都首個以制度面處理光害議題的城市。市長張善政表示，從城市光害治理到山林星空保護，桃園要以更高標準讓發展與環境取得平衡。

為愛，孕動！桃園擴大8區產前後運動課 貼心「臨托」讓媽咪動次動

桃園市長張善政昨宣布，2026年「孕產期媽咪運動推廣課程」擴大至蘆竹、楊梅等8區，新增助產運動與器械皮拉提斯，並首創運動現場「專業臨托」服務，結合完善補助與線上教學，要讓桃園準媽咪從孕前到產後都能專注運動、優雅健身。

桃園大型重機停機車格收費惹議 恐陷罰單陷阱

桃園市率全國之先，宣布四月起放寬大型重機停路邊機車格，車身過長可停兩格，但只收一格停車費。桃園市交通局表示，若一格停得下卻占用二格，遭檢舉將開單告發。議員與騎士擔心執法空間模糊，恐暗藏罰單陷阱。市府回應，將比對車型與車格長度，依實際狀況認定。中市下半年試辦。

觀察站／重機停機車停車格 執法空間模糊恐生民怨

桃園市將開放大型重機停放路邊機車停車格，照顧多元族群停車需求，固然有其政策美意，但其他縣市也有類似計畫，作法不盡相同，「一國多制」容易混淆，再者重機占用車格又該如何認定，存有檢舉、執法模糊空間，若配套不明，未來恐將衍生新的民怨。

桃園避免剝削 嚴懲黑心拖吊將有法可罰

黑心拖吊層出不窮，桃園二月發生業者拖吊兩公里開價五萬元的爭議事件，該業者日前被依違反組織犯罪條例、詐欺等罪聲押，北院裁定四十萬元交保。桃市府昨指出，已修訂桃園市消費者保護自治條例獲行政院核准，明天上路，類似消費爭議弊端將有法可罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。