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竹市151至250cc機車成長逾6成 牌照稅4月開徵可抽萬元商品券

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
稅務局提醒，2026年自用汽、機車全期及營業用車輛上期使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納期限至4月30日止。圖／新竹市政府提供
稅務局提醒，2026年自用汽、機車全期及營業用車輛上期使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納期限至4月30日止。圖／新竹市政府提供

新竹市重型機車近3年呈現持續成長趨勢。今年開徵2萬461輛，較2023年增加6649輛，成長率高達48.13%。其中以151至250cc級距成長最為顯著，今年計有1萬3920輛。稅務局提醒，牌照稅繳納期限至4月30日止，線上繳稅有機會抽1萬元商品券。

新竹市長高虹安指出，今年汽、機車開徵17萬4013輛，較去年增加1647輛，成長0.96%；開徵稅額14億2106萬元，較去年減少863萬元，減幅0.6%。經統計，開徵車輛種類以自用小客車13萬8007輛最多（占79.31%）；其次為151cc以上重型機車2萬461輛（占11.76%）；自用貨車1萬2851輛（占7.39%）排名第三。

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，竹市重型機車近3年呈現持續成長趨勢。今年開徵2萬461輛，較2023年增加6649輛，成長率高達48.13%。其中以151至250cc級距成長最為顯著，今年計有1萬3920輛，占重型機車開徵總數68.03%，較2023年大幅成長64.48%；其次為251至500cc，共計3329輛，成長30.45%，顯示重型機車已逐漸成為市民通勤與休閒的重要交通工具。

稅務局提醒，2026年自用汽、機車全期及營業用車輛上期使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納期限至4月30日止。新竹市稅務局為鼓勵民眾使用e化繳稅，特別推出「e指搞定輕鬆繳抽獎活動」，凡透過線上查繳稅、行動支付或掃描QR-Code等e化方式完成繳納，就有機會抽中1萬元商品券，歡迎民眾踴躍參加。

稅務局表示，稅單及轉帳繳納通知書已全面寄發。民眾可利用e化管道繳稅，或至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者，亦可至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納，或透過自動櫃員機(ATM)、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式進行繳納。

稅務局提醒，若逾期繳納，每逾3日按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，逾30日仍未繳納，將移送強制執行。如未收到或遺失稅單，可向車籍所在地地方稅稽徵機關或其派駐監理機關服務櫃檯申請補發，或登入線上查繳稅系統查詢及繳納稅款；稅額3萬元以下者，亦可至便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單，直接至超商櫃台繳納。

便利商店 高虹安

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