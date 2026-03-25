桃園率六都之先訂光汙染防治要點 拉拉山同步拚暗空認證

桃園市3月13日正式向國際暗空協會提出申請，爭取拉拉山成為全台第一個國際認證的「暗空聖地」。市府也將於今天公告「光汙染防制要點」，成為六都首個以制度面處理光害議題的城市。市長張善政表示，從城市光害治理到山林星空保護，桃園要以更高標準讓發展與環境取得平衡。

張善政今在市政會議表示，拉拉山夜晚抬頭即可見到壯觀的銀河，星空不再是一顆一顆點綴天際，而是真正的一條「星河」，這樣的美景在都會區幾乎不可能看到，若順利通過國際暗空協會認證，將是全台首例，對桃園觀光發展意義重大。

張善政表示，為推動暗空認證，管理局持續調整在地光源，包括巴陵大橋、遊客中心燈光都已完成初步優化，例如將原本上下皆照的燈具加裝光罩，使光線僅向下照射，避免光線向上散射影響夜空品質。同時透過在地溝通與說明會，已有22家在地旅宿業者共同簽署公約，一起投入暗空環境維護。

張善政表示，桃園不僅在偏鄉推動暗空保護，在都會區也同步建立制度。市府結合都發局、環保局、交通局、工務局及觀旅局等單位，今天公告「光汙染防制要點」，整合建築照明、招牌、公有路燈及觀光場域管理，建立明確管理原則，目前全台僅馬祖因藍眼淚生態，在晚間10時後限制燈光，桃園則是本島第一個在法規面著手防治光害的城市。

張善政說，桃園是人口成長最快的城市，夜間照明與大型廣告快速增加，光害已影響市民生活品質，未來將持續優化觀星環境、培育星空導覽人才，帶動觀光與生態共存共榮。