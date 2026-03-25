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為愛，孕動！桃園擴大8區產前後運動課 貼心「臨托」讓媽咪動次動

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市長張善政（左二）昨天宣布，2026年「孕產期媽咪運動推廣課程」擴大至蘆竹、楊梅等8區，新增助產運動與器械皮拉提斯，並首創運動現場「專業臨托」服務，結合完善補助與線上教學。記者陳恩惠／攝影
桃園市長張善政（左二）昨天宣布，2026年「孕產期媽咪運動推廣課程」擴大至蘆竹、楊梅等8區，新增助產運動與器械皮拉提斯，並首創運動現場「專業臨托」服務，結合完善補助與線上教學。記者陳恩惠／攝影

桃園市長張善政昨宣布，2026年「孕產期媽咪運動推廣課程」擴大至蘆竹、楊梅等8區，新增助產運動與器械皮拉提斯，並首創運動現場「專業臨托」服務，結合完善補助與線上教學，要讓桃園準媽咪從孕前到產後都能專注運動、優雅健身。

張善政強調，桃園是年輕人的首選城市，結婚率與自然成長率均為全國第一。市府的職責就是成為媽咪們最堅強的後盾，透過專業教練與安全環境的指引，讓健康理念融入育兒生活，讓每一位桃園媽咪都能「健康動、快樂生」。

桃市府去年在桃園、龜山、中壢、平鎮、八德、觀音等6個行政區試辦運動課程，獲熱烈迴響，實體參與逾800人次、線上觸及更是突破5萬人，今年正式將服務版圖擴張至「蘆竹區」與「楊梅區」，落實「一區一據點」目標。

為了讓媽咪運動更科學、更安全，市府體育局特別針對不同孕期的運動指南進行整理，包括孕初期（前3個月／12週前）：建議以輕柔的散步為主，提升心肺功能，適應身體變化；孕中期（中間4個月／12至36週）：此階段易腰痠背痛，推薦游泳、孕婦瑜珈、低強度有氧或肌力訓練；孕後期（後3個月／36週後）：以溫和運動幫助順產，如慢走、爬樓梯；產後恢復（產後12週）：傷口癒合後，可採循序漸進的皮拉提斯、水適能，有助恢復體態並預防產後憂鬱。

課程設計以「愛」為核心，孕程中要「愛自己」、「愛寶貝」、「愛家庭」不僅有動態健身，還有營養知能與教養課程，更有兩大超貼心特色：一、首創臨托服務：運動場域提供專業托育人員與適齡教材玩具，讓媽咪安心放下家務與孩子，享受30至60分鐘專注運動的時光。二、全方位婦幼福利：除了運動課程，市府同步推動「好孕專車」、放寬生育津貼設籍條件、擴大凍卵營養金補助等，打造全台最友善的育兒環境。

市長張善政與老師、孕媽咪及其女兒一起示範動作。記者陳恩惠／攝影
市長張善政與老師、孕媽咪及其女兒一起示範動作。記者陳恩惠／攝影

市府為了堆廣桃園市孕產期媽咪運動課程，首創臨托服務，在運動場域旁提供專業托育人員與適齡教玩具，讓媽咪安心放下家務與孩子，享受30至60分鐘專注運動的時光；張善政前往臨托區與孩子遊戲。記者陳恩惠／攝影
市府為了堆廣桃園市孕產期媽咪運動課程，首創臨托服務，在運動場域旁提供專業托育人員與適齡教玩具，讓媽咪安心放下家務與孩子，享受30至60分鐘專注運動的時光；張善政前往臨托區與孩子遊戲。記者陳恩惠／攝影

市長張善政示範動作。記者陳恩惠／攝影
市長張善政示範動作。記者陳恩惠／攝影

市府為了堆廣桃園市孕產期媽咪運動課程，首創臨托服務，在運動場域旁提供專業托育人員與適齡教玩具，讓媽咪安心放下家務與孩子，享受30至60分鐘專注運動的時光；張善政前往臨托區與孩子遊戲。記者陳恩惠／攝影
市府為了堆廣桃園市孕產期媽咪運動課程，首創臨托服務，在運動場域旁提供專業托育人員與適齡教玩具，讓媽咪安心放下家務與孩子，享受30至60分鐘專注運動的時光；張善政前往臨托區與孩子遊戲。記者陳恩惠／攝影

肌力訓練 運動 張善政

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