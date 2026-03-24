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徐欣瑩嗆「一屍五命」 陳見賢：司法追究

聯合報／ 記者郭政芬劉懿萱／連線報導

新竹縣長國民黨內初選激烈，今起一連三天電話民調、周六黨員投票後定勝負。參與初選的立委徐欣瑩昨再指對手、副縣長陳見賢嚴重違反黨內排黑條款，參選資格應被撤銷「不希望一屍五命」。陳見賢說「這是她自己的想法」，陳辦強調將透過司法途徑追究到底。

正逢初選民調前夕，徐欣瑩前天發文要求黨中央暫停初選，要求審查對手陳見賢「黑歷史」。徐欣瑩直言，據國家檔案局資料，陳見賢並非如他所言「吃麵被抓走」，而是涉及暴力傷害、涉局詐賭、詐欺等前科，還受一清專案管訓三年，嚴重違反黨內排黑條款，應撤銷參選資格。

針對國民黨組發會前天發聲明強調，經查陳見賢並無違反黨章相關規定，符合初選參加資格。徐欣瑩認為，若經黨中央考紀委員會認定有害社會公益，且有損黨譽，也應予以停權、撤銷黨籍。

至於被陳見賢反控徐欣瑩涉賄選，建請考紀會啟動調查。徐欣瑩反駁指控是抹黑、子虛烏有，表示就是簡單客廳會，新竹縣辦了幾百場，根本沒賄選，如有賄選檢警調早就出手。

陳見賢競選辦公室昨重申，陳見賢並無任何前科與犯罪紀錄，且領有良民證。多年來經多次民主選舉檢驗，擔任民意代表與副縣長，亦無任何司法判決的褫奪公權情形，依法參政、盡心為民。且國民黨黨中央亦表示，陳見賢並無違反黨章相關規定，符合初選參加資格。

陳見賢競辦也指，徐欣瑩於登記時雖簽署初選公約，事後卻拒絕對外承諾遵守「團結不脫黨」約定，片面毀約，應立即自行退選，停止一切撕裂國民黨團結的政治操作。

考紀會 新竹縣 排黑條款

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