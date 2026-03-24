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桃園避免剝削 嚴懲黑心拖吊將有法可罰

聯合報／ 記者陳俊智陳敬丰／連線報導

黑心拖吊層出不窮，桃園二月發生業者拖吊兩公里開價五萬元的爭議事件，該業者日前被依違反組織犯罪條例、詐欺等罪聲押，北院裁定四十萬元交保。桃市府昨指出，已修訂桃園市消費者保護自治條例獲行政院核准，明天上路，類似消費爭議弊端將有法可罰。

台中市目前僅規範違規拖吊的收費標準，並無道路救援收費標準，交通局指出，為了減少車輛拖吊救援收費爭議，會與法制局共同研議合理透明的收費標準，消費者若遇這類情形，可先申訴，市府會跨機關聯合稽查。

桃園市議員謝美英昨質詢指出，拖吊服務屬私人民事契約行為，公權力難介入，而消費者申訴往往曠日廢時，調解根本緩不濟急。建議明確訂定收費標準，要求業者將價目表貼在車身顯眼處，後續評估建置合法拖吊車輛查詢系統。

市議員詹江村與李宗豪也表示，台北剛頒布道路救援處理指引，有拖吊前、中、後三階段的ＳＯＰ，收費透明化，要求桃園也該跟進，避免民眾在緊急情況下遭剝削。

桃市府回應，原本的桃園市消費者保護自治條例針對誤導、欺瞞或隱匿消費資訊的違規業者只能要求限期改善，修法後有罰則，發現違規當下就能開罰兩萬元以上、八萬元以下不等金額，業者若置之不理，得按次處罰。此次修法，開鎖、水電或市場美容化妝品直銷等高消費爭議類別也適用。

捲入該次拖吊事件的拖吊業者騰至國際企業社登記縣市為台中，中市法制局指出，該公司去年六月完成商業登記，市府曾接獲一件拖吊費用的申訴案件，最後以免收費結案。

詹江村 桃園 台中市

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