觀察站／重機停機車停車格 執法空間模糊恐生民怨

桃園市將開放大型重機停放路邊機車停車格，照顧多元族群停車需求，固然有其政策美意，但其他縣市也有類似計畫，作法不盡相同，「一國多制」容易混淆，再者重機占用車格又該如何認定，存有檢舉、執法模糊空間，若配套不明，未來恐將衍生新的民怨。

大型重機族群最常抱怨「有繳稅卻得不到應有的權益」，依規定停在汽車格被罵浪費空間，停機車格又會吃罰單，弄得裡外不是人；桃市府過去雖曾試辦大型重機停放路外停車場機車格，但地點卻選在鄰近傳統市場與殯儀館的停車場，不符重機族實際需求，試辦計畫遭質疑無心推動。

桃園市如今跨出第一步全面開放機車格供大型重機停放，雖有罵聲，但也不乏掌聲。

機車族擔心停車權益被排擠，但對汽車族而言，開心有機車格幫忙分擔重機停車需求，觀光業也認為此舉有助於桃園觀光產業發展，整體算是利大於弊。

然而，各縣市政府都有大型重機停機車格的試辦計畫，目前呈現「一人一把號、各吹各的調」，作法不盡相同，尤其北北桃生活圈緊密結合，大型重機族出遊通常跨城市移動，稍有不慎可能誤觸法規，交通政策應一致性，否則民眾無所適從，也可能引發新一波的停車紛爭。

桃園紅黃牌大型重機停車新制上路在即，但收費模式已被質疑公平性。市府交通局強調原則一車一格，但大型重機車子款式規格不一，各地畫設機車格長度也會因路幅寬度有差異，市府雖允許車身過長可停兩格，但卻只收一格停車費用，一般機車族怨不平，也恐讓重機族遭受非議。

儘管市府強調會謹慎檢視車身與車格長度，違規占用可以開罰，但對執行單位而言，一件輕微的違規，後端處理違規不僅要查車子，還要量車格，恐得付出莫大的行政人力與成本。不如務實回歸使用者付費，用多少格就付多少費用，不因特定族群而有差別待遇。