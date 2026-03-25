聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／重機停機車停車格 執法空間模糊恐生民怨

聯合報／ 本報記者陳俊智

桃園市將開放大型重機停放路邊機車停車格，照顧多元族群停車需求，固然有其政策美意，但其他縣市也有類似計畫，作法不盡相同，「一國多制」容易混淆，再者重機占用車格又該如何認定，存有檢舉、執法模糊空間，若配套不明，未來恐將衍生新的民怨。

大型重機族群最常抱怨「有繳稅卻得不到應有的權益」，依規定停在汽車格被罵浪費空間，停機車格又會吃罰單，弄得裡外不是人；桃市府過去雖曾試辦大型重機停放路外停車場機車格，但地點卻選在鄰近傳統市場與殯儀館的停車場，不符重機族實際需求，試辦計畫遭質疑無心推動。

桃園市如今跨出第一步全面開放機車格供大型重機停放，雖有罵聲，但也不乏掌聲。

機車族擔心停車權益被排擠，但對汽車族而言，開心有機車格幫忙分擔重機停車需求，觀光業也認為此舉有助於桃園觀光產業發展，整體算是利大於弊。

然而，各縣市政府都有大型重機停機車格的試辦計畫，目前呈現「一人一把號、各吹各的調」，作法不盡相同，尤其北北桃生活圈緊密結合，大型重機族出遊通常跨城市移動，稍有不慎可能誤觸法規，交通政策應一致性，否則民眾無所適從，也可能引發新一波的停車紛爭。

桃園紅黃牌大型重機停車新制上路在即，但收費模式已被質疑公平性。市府交通局強調原則一車一格，但大型重機車子款式規格不一，各地畫設機車格長度也會因路幅寬度有差異，市府雖允許車身過長可停兩格，但卻只收一格停車費用，一般機車族怨不平，也恐讓重機族遭受非議。

儘管市府強調會謹慎檢視車身與車格長度，違規占用可以開罰，但對執行單位而言，一件輕微的違規，後端處理違規不僅要查車子，還要量車格，恐得付出莫大的行政人力與成本。不如務實回歸使用者付費，用多少格就付多少費用，不因特定族群而有差別待遇。

重機 傳統市場

延伸閱讀

桃園開放大型重機停路邊機車格 一般機車族喊「不公平」

北市推行機車退出騎樓 機車格塗銷不清…誤停吞罰

冷眼集／放寬重機停車限制…地方政策超車 中央還在評估

重機停機車格 學者：中央應提出全國一致標準

相關新聞

桃園大型重機停機車格收費惹議 恐陷罰單陷阱

桃園市率全國之先，宣布四月起放寬大型重機停路邊機車格，車身過長可停兩格，但只收一格停車費。桃園市交通局表示，若一格停得下卻占用二格，遭檢舉將開單告發。議員與騎士擔心執法空間模糊，恐暗藏罰單陷阱。市府回應，將比對車型與車格長度，依實際狀況認定。中市下半年試辦。

觀察站／重機停機車停車格 執法空間模糊恐生民怨

桃園市將開放大型重機停放路邊機車停車格，照顧多元族群停車需求，固然有其政策美意，但其他縣市也有類似計畫，作法不盡相同，「一國多制」容易混淆，再者重機占用車格又該如何認定，存有檢舉、執法模糊空間，若配套不明，未來恐將衍生新的民怨。

桃園避免剝削 嚴懲黑心拖吊將有法可罰

黑心拖吊層出不窮，桃園二月發生業者拖吊兩公里開價五萬元的爭議事件，該業者日前被依違反組織犯罪條例、詐欺等罪聲押，北院裁定四十萬元交保。桃市府昨指出，已修訂桃園市消費者保護自治條例獲行政院核准，明天上路，類似消費爭議弊端將有法可罰。

徐欣瑩嗆「一屍五命」 陳見賢：司法追究

新竹縣長國民黨內初選激烈，今起一連三天電話民調、周六黨員投票後定勝負。參與初選的立委徐欣瑩昨再指對手、副縣長陳見賢嚴重違反黨內排黑條款，參選資格應被撤銷「不希望一屍五命」。陳見賢說「這是她自己的想法」，陳辦強調將透過司法途徑追究到底。

台61南下大園段平面側車道 3/24、3/25夜間施工

公路局北區養護工程分局中壢工務段為維護道路品質，將於24日及25日夜間辦理台61線大園段施工，期間封閉部分平面側車道，提...

桃園龍潭永福宮專業修門神 蘇俊賓：重現大師珍貴文資

桃園市副市長蘇俊賓今日上午前往龍潭區，出席永福宮門神修護啟動儀式，他表示廟宇擁有豐富的傳統彩繪與藝術資產，卻因翻修整新，讓許多珍貴的作品因此被覆蓋，甚至消失。永福宮主委劉修甲等人即使在改建過程仍堅持守護匠師鉅作，妥善保存，也才有契機邀請百廟門企畫蔡舜任修復團隊協助，讓珍貴藝術重見天日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。