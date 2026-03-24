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桃園大型重機停機車格收費惹議 恐陷罰單陷阱

聯合報／ 記者陳俊智陳敬丰鄭國樑／連線報導
桃園市政府四月一日起將試辦紅黃牌大型重機停放路邊機車格，一車一格，但車身過長可停二格，如果收費，只收一格的錢，引發疑慮。記者陳俊智／攝影
桃園市政府四月一日起將試辦紅黃牌大型重機停放路邊機車格，一車一格，但車身過長可停二格，如果收費，只收一格的錢，引發疑慮。記者陳俊智／攝影

桃園市率全國之先，宣布四月起放寬大型重機停路邊機車格，車身過長可停兩格，但只收一格停車費。桃園市交通局表示，若一格停得下卻占用二格，遭檢舉將開單告發。議員與騎士擔心執法空間模糊，恐暗藏罰單陷阱。市府回應，將比對車型與車格長度，依實際狀況認定。中市下半年試辦。

桃園市交通局昨赴議會工作報告，議員黃敬平肯定市府將推大型重機停路邊機車格政策，但擔心排擠一般機車空間，建議分級分區管理。

交通局說明，去年調查重機停收費汽車格一萬四千多筆，重機停車需求不到一般機車一成，研判影響不大。

市議員李宗豪、魏筠也認為現行規畫不夠完善，政策要更嚴謹，李宗豪說，目前政策只有一紙公文，恐有一般民眾對紅黃牌機車不甚了解，檢舉違規衍生爭議，試辦若發現違規，應以勸導為先。

魏筠表示，市府公告大型重機最多可斜向停放兩個車格，且只收一格的錢，對一般機車族不公平，且若占用認定模糊不清，後續恐有大量檢舉或申訴潮，不如簡化規範，規定大型重機若要停放兩格，就要收兩格的停車費。黃敬平也建議市府「按格計費」或「差別費率」，兼顧政策公平性。

桃園一名重機騎士說，市府開放重機停機車格用意良善，但規定以停一格為原則，這個會有爭議，因為有的一般機車若用側柱停車，至少四分之一傾斜到隔壁車格，這樣是不是也算用掉兩個車格？

台中市交通局規畫今年下半年起，讓重機停在部分新畫設的無分格機車停車區，按一般機車收費標準，試辦半年觀察。但黃姓重機族直言，「就算真的開放，還是不敢停鬧區的路邊停車格」，因社會仍對重機族有刻板印象，政府也要強化宣傳與其他配套措施。

國立陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽退休教授張新立說，重機停車議題與路權問題類似，根本在於政府沒有給予清楚的定位；他建議由中央統籌規畫，提出全國一致的標準與規範，督導地方政府依法畫設相關設施，否則縣市政府各自為政難免涉及跨域問題。

重機 黃敬平 機車

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