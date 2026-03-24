台灣國際木雕競賽5月19日起徵件 最高獎金30萬

苗栗縣政府主辦2026台灣國際木雕競賽，5月19日起開放徵件。縣府文化觀光局說，第一階段為文件初審，6月底截止收件，通過初審者繳交作品參加複審，最高獎金新台幣30萬元。

苗栗縣政府文化觀光局表示，2026台灣國際木雕競賽分為「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」兩大類，徵件方式採2階段進行，國內外參賽者可透過書面、光碟、電子郵件擇一方式，辦理初審資料送件，送件時間自5月19日至6月30日止；初審通過之入選者，將通知繳交作品原件，參加第二階段複審。

參賽作品須為個人近2年內獨立創作，最多以2件為限，且不得有抄襲、臨摹他人作品、由他人作品頂替，或曾公開獲獎、發表過之作品，也不得使用仿削車製或數位3D雕刻製作。

文觀局指出，裕隆汽車贊助競賽獎項與獎金，設置「裕隆木雕薪傳獎」、「裕隆木雕創新獎」各1名，每名獎金30萬元。另外，「工藝木雕經典大獎」1名、獎金30萬元，「工藝木雕優選獎」5名、獎金各2萬元；「當代木雕大獎」1名、獎金30萬元，「當代木雕優選獎」5名、獎金各2萬元。

執行辦理競賽活動的三義木雕館表示，此項競賽自2008年開辦，迄今18屆，吸引各國好手交流，成為國際木雕藝術界盛事；期盼透過工藝木雕產業與當代木雕藝術創作者的廣泛參與及良性切磋，協助本土工藝木雕產業升級，促進台灣當代木雕藝術與國際文化的接軌與對話。