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台61南下大園段平面側車道 3/24、3/25夜間施工

中央社／ 桃園24日電
公路局北區養護工程分局中壢工務段表示，為維護道路品質，將在24、25日晚間9時至翌日上午6時辦理台61線大園段施工，期間封閉台61線南下23至24公里路段平面側車道。（北區養護工程分局中壢工務段提供）中央社
公路局北區養護工程分局中壢工務段表示，為維護道路品質，將在24、25日晚間9時至翌日上午6時辦理台61線大園段施工，期間封閉台61線南下23至24公里路段平面側車道。（北區養護工程分局中壢工務段提供）中央社

公路局北區養護工程分局中壢工務段為維護道路品質，將於24日及25日夜間辦理台61線大園段施工，期間封閉部分平面側車道，提醒用路人提前改道，並配合交管人員減速慢行。

北區養護工程分局中壢工務段今天表示，施工時間為24日及25日的晚間9時至翌日上午6時，工程人員將封閉台61線南下23公里至24公里路段平面側車道，並實施車道調撥，預估車行時間將增加約5分鐘。

中壢工務段說明，施工期間已規劃交通維持措施，現場設置相關交維設施及指示標誌，引導車輛安全通行，呼籲駕駛人行經路段務必減速慢行，並依現場指示行駛，以降低交通衝擊及事故風險。

中壢工務段提醒用路人，可收聽警廣掌握路況，並留意資訊可變看板（CMS）所發布交通管制訊息，也可透過省道即時交通資訊網查詢，或撥打（02）86875114及免付費服務專線0800-231-035掌握最新道路資訊。

交通管制 車道 施工 桃園

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