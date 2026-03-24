台61南下大園段平面側車道 3/24、3/25夜間施工

桃園市龍潭區永福宮今舉行門神修護啟動儀式，這是桃園首例由民間主導、挹注資源的廟宇文化保存行動。副市長蘇俊賓表示，桃園廟宇擁有豐富的傳統彩繪與藝術資產，但許多珍貴的大師作品因廟宇翻修整新而被覆蓋甚至消失，永福宮在改建過程中仍堅持守護匠師鉅作，才得以邀請「百廟門」企畫發起人蔡舜任修復團隊協助，讓珍貴藝術重見天日。

2026-03-24 17:23