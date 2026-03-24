桃園龍潭永福宮專業修門神 蘇俊賓：重現大師珍貴文資

桃園市副市長蘇俊賓今日上午前往龍潭區，出席永福宮門神修護啟動儀式，他表示廟宇擁有豐富的傳統彩繪與藝術資產，卻因翻修整新，讓許多珍貴的作品因此被覆蓋，甚至消失。永福宮主委劉修甲等人即使在改建過程仍堅持守護匠師鉅作，妥善保存，也才有契機邀請百廟門企畫蔡舜任修復團隊協助，讓珍貴藝術重見天日。

蘇俊賓指出，經考證永福宮門神於1967年完成，出自桃竹廟地區重要匠師張劍光之手，而上一個丙午年，剛好是一甲子之前的1966年，台灣最後一場南北匠師的集體獻藝，就是由鹿港郭佛賜、台南陳壽彝和張劍光等人共同參與的龍山寺彩繪工程。除此之外，桃園景福宮正殿樑上也可見同為彩繪大師李登勝特別撰文致敬張劍光的作品，足見其藝術成就。他強調，三坑地區在當年能邀請大師製繪出如此高水準的作品，更顯難得，也讓永福宮成為全台客家庄中極具指標的文化保存案例。

蘇俊賓說明，這次門神修復計畫是桃園首例由民間主導，挹注資源的文化保存行動，格外有意義，他感謝長期投入社會公益的大大數位慈善基金會，也致力文化保存和參與這次修復。

蘇俊賓強調文化資產若不及時修復，珍貴資產恐將消失，但修復工法也須考量保存大師原創特色，參與修復計畫的老師蔡舜任，10多年來致力修復廟宇珍貴門神作品，台南普濟殿、馬公廟以及嘉義雙忠廟等都有精彩實績，他也曾透過沈浸式展演，讓9尺高門神現身奧地利林茲電子藝術節等國際展場，展現台灣珍貴文化資產。期待百廟門於全國客庄第一案的成果，有朝一日也能在國際舞台展現風華，讓世界看見桃園深厚而精彩的文化實力。

大大數位慈善基金會代表王雪梅表示，文化是土地的根，寺廟更承載豐富歷史與文化價值。過去曾製作廟宇相關節目，深刻體認文化保存的重要性。這次參與永福宮門神修復深受感動，期盼透過企業拋磚引玉，帶動更多民間力量投入文化保存工作。

蔡舜任說，永福宮門神有逾一甲子歷史，修復材料與技法均具挑戰，團隊將以專業技術克服困難，確保門神最佳保存狀態，讓地方記憶與歷史文化得以長遠流傳。永福宮主任委員劉秀甲表示，感謝副市長蘇俊賓重視文化資產保存，以及專業團隊與民間單位的支持，門神要長年保存不易，透過此次修復，將能以更完整面貌呈現，讓地方文化得以延續與傳承。

文化局表示，市府近年積極推動文化資產保存工作，透過文物普查、勘查及調查研究等機制，持續盤點並指定各類文化資產。目前已公告國定古蹟2處、直轄市定古蹟30處、歷史建築106處及古物15組64件，其中古物指定件數成長最為顯著，由原1組10件大幅提升至14組54件，展現市府在古物保存上的積極作為與具體成果。

民政局表示，宮廟為地方重要信仰中心，不僅凝聚社區情感，更承載地方歷史記憶與文化脈絡，內部所保存之彩繪、剪粘、交趾陶、木雕及石雕等傳統工藝，具高度文化與藝術價值，可謂在地文化的重要載體。近年持續與文化局合作推動民俗文化資產保存，市定民俗已由原2項增加至6項，顯示桃園在傳統文化保存上的持續深化與成果，未來將持續結合地方力量與跨局處合作，讓在地文化持續扎根並發揚光大。