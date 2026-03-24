桃園首例民間主導 龍潭永福宮「一甲子門神」啟動修復

桃園市龍潭區永福宮今舉行門神修護啟動儀式，這是桃園首例由民間主導、挹注資源的廟宇文化保存行動。副市長蘇俊賓表示，桃園廟宇擁有豐富的傳統彩繪與藝術資產，但許多珍貴的大師作品因廟宇翻修整新而被覆蓋甚至消失，永福宮在改建過程中仍堅持守護匠師鉅作，才得以邀請「百廟門」企畫發起人蔡舜任修復團隊協助，讓珍貴藝術重見天日。

蘇俊賓指出，經考證永福宮門神於1967年完成，出自桃竹廟地區重要匠師張劍光之手。上一個丙午年、也就是一甲子前的1966年，台灣最後一場南北匠師集體獻藝，正是由鹿港郭佛賜、台南陳壽彝和張劍光等人共同參與的龍山寺彩繪工程；桃園景福宮正殿樑上亦可見彩繪大師李登勝撰文致敬張劍光的作品，足見其藝術成就。

蘇俊賓強調，三坑地區當年能邀請大師製繪出如此高水準的作品更顯難得，也讓永福宮成為全台客家庄中極具指標性的文化保存案例；蔡舜任10多年來致力修復廟宇珍貴門神作品，台南普濟殿、馬公廟及嘉義雙忠廟等都有精彩實績，也曾透過沉浸式展演，讓9尺高門神現身奧地利林茲電子藝術節等國際展場，期待這項全國客庄第一案的成果，未來也能在國際舞台展現風華。

蔡舜任表示，永福宮門神已逾一甲子歷史，修復材料與技法均具挑戰，團隊將以專業技術確保門神最佳保存狀態，讓地方記憶與歷史文化長遠流傳。永福宮主委劉修甲也感謝各界對文化資產保存的重視與支持。

文化局表示，市府近年積極推動文化資產保存，目前已公告國定古蹟2處、直轄市定古蹟30處、歷史建築106處及古物15組64件，其中古物指定件數由原1組10件大幅提升至14組54件，成長最為顯著。

民政局表示，宮廟內部保存的彩繪、剪粘、交趾陶、木雕及石雕等傳統工藝具高度文化與藝術價值，近年持續與文化局合作推動民俗文化資產保存，市定民俗已由2項增加至6項，未來將持續結合地方力量，讓在地文化扎根發揚。