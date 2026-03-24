快訊

台鐵副站長翹班開車闖平交道「退休金沒了」 初估還要被求償900萬

川普5天暫緩令僅限能源設施！外媒爆料伊朗5類設施「美軍照打不誤」

員林百果山削臉虐殺案...吳嫌曾撞死人判刑11年 今年初才出獄又犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園首例民間主導 龍潭永福宮「一甲子門神」啟動修復

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龍潭區永福宮今舉行門神修護啟動儀式，這是桃園首例由民間主導、挹注資源的廟宇文化保存行動。圖／市府提供
桃園市龍潭區永福宮今舉行門神修護啟動儀式，這是桃園首例由民間主導、挹注資源的廟宇文化保存行動。圖／市府提供

桃園市龍潭區永福宮今舉行門神修護啟動儀式，這是桃園首例由民間主導、挹注資源的廟宇文化保存行動。副市長蘇俊賓表示，桃園廟宇擁有豐富的傳統彩繪與藝術資產，但許多珍貴的大師作品因廟宇翻修整新而被覆蓋甚至消失，永福宮在改建過程中仍堅持守護匠師鉅作，才得以邀請「百廟門」企畫發起人蔡舜任修復團隊協助，讓珍貴藝術重見天日。

蘇俊賓指出，經考證永福宮門神於1967年完成，出自桃竹廟地區重要匠師張劍光之手。上一個丙午年、也就是一甲子前的1966年，台灣最後一場南北匠師集體獻藝，正是由鹿港郭佛賜、台南陳壽彝和張劍光等人共同參與的龍山寺彩繪工程；桃園景福宮正殿樑上亦可見彩繪大師李登勝撰文致敬張劍光的作品，足見其藝術成就。

蘇俊賓強調，三坑地區當年能邀請大師製繪出如此高水準的作品更顯難得，也讓永福宮成為全台客家庄中極具指標性的文化保存案例；蔡舜任10多年來致力修復廟宇珍貴門神作品，台南普濟殿、馬公廟及嘉義雙忠廟等都有精彩實績，也曾透過沉浸式展演，讓9尺高門神現身奧地利林茲電子藝術節等國際展場，期待這項全國客庄第一案的成果，未來也能在國際舞台展現風華。

蔡舜任表示，永福宮門神已逾一甲子歷史，修復材料與技法均具挑戰，團隊將以專業技術確保門神最佳保存狀態，讓地方記憶與歷史文化長遠流傳。永福宮主委劉修甲也感謝各界對文化資產保存的重視與支持。

文化局表示，市府近年積極推動文化資產保存，目前已公告國定古蹟2處、直轄市定古蹟30處、歷史建築106處及古物15組64件，其中古物指定件數由原1組10件大幅提升至14組54件，成長最為顯著。

民政局表示，宮廟內部保存的彩繪、剪粘、交趾陶、木雕及石雕等傳統工藝具高度文化與藝術價值，近年持續與文化局合作推動民俗文化資產保存，市定民俗已由2項增加至6項，未來將持續結合地方力量，讓在地文化扎根發揚。

文化局 文化資產 桃園

延伸閱讀

桃市府串聯在地品牌 攜手日韓馬團隊揮軍海外市場

莊佩樺接任南國美籌備處主任 將推行政法人設立事宜

桃園市府促成跨國交流合作 助地方創生邁向國際

台南火車站第二月台納國定古蹟 風貌保存升級

相關新聞

桃園龍潭永福宮專業修門神 蘇俊賓：重現大師珍貴文資

桃園市副市長蘇俊賓今日上午前往龍潭區，出席永福宮門神修護啟動儀式，他表示廟宇擁有豐富的傳統彩繪與藝術資產，卻因翻修整新，讓許多珍貴的作品因此被覆蓋，甚至消失。永福宮主委劉修甲等人即使在改建過程仍堅持守護匠師鉅作，妥善保存，也才有契機邀請百廟門企畫蔡舜任修復團隊協助，讓珍貴藝術重見天日。

桃園首例民間主導 龍潭永福宮「一甲子門神」啟動修復

桃園市龍潭區永福宮今舉行門神修護啟動儀式，這是桃園首例由民間主導、挹注資源的廟宇文化保存行動。副市長蘇俊賓表示，桃園廟宇擁有豐富的傳統彩繪與藝術資產，但許多珍貴的大師作品因廟宇翻修整新而被覆蓋甚至消失，永福宮在改建過程中仍堅持守護匠師鉅作，才得以邀請「百廟門」企畫發起人蔡舜任修復團隊協助，讓珍貴藝術重見天日。

桃園大園彩色海芋季登場 本周末進入最佳觀賞期

「2026桃園彩色海芋季」在大園區溪海休閒農業區登場，6萬5千株、14個品種海芋搭配百合、小蒼蘭和波斯菊以大地為畫布，勾勒色彩繽紛美景，目前花況大約開了7成，農業局預估本周末是最佳賞花期，呼籲民眾把握時間前往。

苗栗泰安鄉兩大溫泉飯店開發案卡關 公所下月辦理部落自決投票

苗栗縣泰安鄉兩大溫泉飯店開發案早於2022年核准開發，因排除汶水溪南岸圓墩部落爆發爭議卡關，監察院要求檢討，高等行政法院裁定希望協調，泰安鄉公所預計下個月初辦理部落自決投票，行使諮商同意權。

竹南火車東站計程車排班區標誌惹議 鍾東錦率隊現勘：紅線改白線

苗栗縣竹南火車站東站（後站）計程車專用車道，因畫設紅線及出入口指示牌不明顯，造成排班計程車司機違規被舉發，且經常有用路人誤闖，引發民怨；縣長鍾東錦率相關單位會勘後，決議將計程車專用道禁止臨停紅線改成白線，另將分向限制線改為分向虛線，同時也要求2周內完成改善，還給運將合理的生存空間。

報名「粉紅超跑」香燈腳將破40萬大關 苗栗警方提醒「交通4不」守則

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下北港進香活動，「粉紅超跑」擇定4月12日起駕出發，因報名隨香香燈腳已近40萬人，苗栗縣警局為因應龐大信眾湧入，除已提前規畫交通疏導與維安措施，並呼籲信眾遵守交通安全「4不」守則，共同維護進香期間人車安全與交通順暢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。