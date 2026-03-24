桃園大園彩色海芋季登場 本周末進入最佳觀賞期

「2026桃園彩色海芋季」在大園區溪海休閒農業區登場，6萬5千株、14個品種海芋搭配百合、小蒼蘭和波斯菊以大地為畫布，勾勒色彩繽紛美景，目前花況大約開了7成，農業局預估本周末是最佳賞花期，呼籲民眾把握時間前往。

今年海芋季以「園夢奇芋記」為主題，活動主裝置物「大聖花園」以樂天大聖為形象，在花卉景觀交織構築成的大型花果山高舉冠軍獎盃，喻意桃園「大勝」；今年活動也結合體育元素，並採用雙IP概念，活動海報、文宣及園區裝置物都可看到桃園吉祥物丫桃、園哥與樂天桃猿吉祥物猿氣小子。

另外，裝置藝術還有「勝利飛船」呼應大園在地重大交通建設桃園國際機場，「積木幾何」以丫桃、園哥與猿氣小子、大聖為主角，由海芋花朵中誕生而出，化身為海芋守護者。為了呼應永續環保理念，2026桃園燈會作品「馬力食足」與去年仙草嘉年華活動裝置藝術也移置溪海會場。

農業局長陳冠義表示，今年彩色海芋季由在地青農領軍，種植了黃、橘、紅、粉、黑、白等14個品種、6萬5千株海芋， 搭配粉、橘、黃、白、藍、紫等色的小蒼蘭，以及1萬株色彩繽紛的香水百合、姬百合，現場還有6千平方公尺波斯菊花海，美不勝收，民眾趕快來玩。

桃園市大園彩色海芋季登場，農業局預估本周末是最佳觀賞期，呼籲民眾把握機會賞花。圖／桃園市農業局提供