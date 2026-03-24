泰安鄉兩大溫泉飯店開發案卡關 公所下月辦理部落自決投票

桃園市大溪第八公墓（生命紀念園區，全為納骨塔）是大溪河西地區重要公墓，市議員李柏坊指出，目前特定方位已無塔位，而且全區接近飽和，未來塔位真的完全用完，大溪的居民往生之後要安葬在哪裡？市府有意在現址規畫二期公墓，但靠近住宅區必然引起反彈，應該往其他區規畫，或評估獎勵民間投資方式因應。

2026-03-24 12:08