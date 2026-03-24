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泰安鄉兩大溫泉飯店開發案卡關 公所下月辦理部落自決投票
苗栗縣泰安鄉兩大溫泉飯店開發案早於2022年核准開發，因排除汶水溪南岸圓墩部落爆發爭議卡關，監察院要求檢討，高等行政法院裁定希望協調，泰安鄉公所預計下個月初辦理部落自決投票，行使諮商同意權。
泰安鄉兩大溫泉飯店開發案，地處原住民傳統領域，當年縣府列入重大招商投資案，並已完成水土保持計畫、環境影響評估等程序，縣府2022年核准開發，其中一家2022年10月間還風光辦理動土開工典禮，但兩家飯店僅獲得汶水溪北岸砂埔鹿、斯瓦細格部落諮商同意，排除圓墩部落引發抗議。
圓墩部落向監察院陳情，另提起行政訴訟，其中，圓墩部落與大學合作進行田野調查、耆老訪談等，認定圓墩部落也是兩大溫泉飯店開發案受影響部落要求檢討，高等行政法院去年10月也裁定希望業者、部落協商調解，公所決定下月初辦理部落會議自決投票，決定兩大開發案後續。
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