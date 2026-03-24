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竹南火車東站計程車排班區標誌惹議 鍾東錦率隊現勘：紅線改白線

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
為解決竹南火車站東站計程車專用車道標線引發民怨爭議，縣長鍾東錦率相關單位前往現勘。圖／苗栗縣政府提供
為解決竹南火車站東站計程車專用車道標線引發民怨爭議，縣長鍾東錦率相關單位前往現勘。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南火車站東站（後站）計程車專用車道，因畫設紅線及出入口指示牌不明顯，造成排班計程車司機違規被舉發，且經常有用路人誤闖，引發民怨；縣長鍾東錦率相關單位會勘後，決議將計程車專用道禁止臨停紅線改成白線，另將分向限制線改為分向虛線，同時也要求2周內完成改善，還給運將合理的生存空間。

有計程車司機反映，竹南火車站東站計程車排班區專用車道因被畫設紅線，他們在停等旅客時常被民眾檢舉，且維新路上專用道入口處有黃色網狀線和分向限制線，造成排班計程車司機違規被舉發。另外，專用車道路口指示牌位置不夠明顯，很多用路人因沒有看到，經常誤闖引發糾紛。

縣長鍾東錦接獲陳情，昨傍晚率縣府交工處長古明弘會同竹南鎮代表會主席何秀綿、竹南鎮公所人員前往會勘，了解亟需改善問題，並聽取排班計程車司機們的心聲。

何秀綿指出，計程車司機排班賺錢很辛苦，但目前停等區標線、標誌有問題，造成違規被檢舉，希望相關單位盡速將標線、標誌及指示牌面問題一併解決，不要再讓他們受到委屈。

縣長鍾東錦則表示，竹南火車站後站經過歷任縣長的努力，已蓬勃發展，現在也正在興建火車站東站地下停車場及停車場上方興建複合式商場，未來完工啟用後，必能徹底改善竹南東站周邊停車問題，促進地方交通發展，帶動帶動竹南、頭份區域的繁榮。

他認為，排班停等區的紅線確實有必要改畫成白線，除了讓排班計程車更有秩序，也讓要搭乘計程車的旅客更方便。另外，相關標誌及指示牌問題，也請縣府交工處與竹南鎮公所於2周內盡速完成，解決現存的交通問題。

經會勘決議將計程車專用道禁止臨停紅線改成白線，另將分向限制線改為分向虛線，同時也要求2周內完成改善，還給運將合理的生存空間。圖／苗栗縣政府提供
經會勘決議將計程車專用道禁止臨停紅線改成白線，另將分向限制線改為分向虛線，同時也要求2周內完成改善，還給運將合理的生存空間。圖／苗栗縣政府提供

標誌 計程車司機 鍾東錦

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