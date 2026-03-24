報名「粉紅超跑」香燈腳將破40萬大關 苗栗警方提醒「交通4不」守則

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下北港進香活動，「粉紅超跑」擇定4月12日起駕出發，因報名隨香香燈腳已近40萬人，苗栗縣警局為因應龐大信眾湧入，除已提前規畫交通疏導與維安措施，並呼籲信眾遵守交通安全「4不」守則，共同維護進香期間人車安全與交通順暢。

拱天宮表示，至今天中午為止，報名隨香「香燈腳」已近40萬人，至4月9日報名截止，隨時都可能突破40萬人大關，再創新高紀錄。

警方指出，進香隊伍行經台1線、台61線西濱快速公路及多處主要幹道，人潮集中、交通負荷大，過往曾出現違規停車及人車爭道情形，影響行車安全，為降低事故風險，籲請民眾遵守「4不」守則。

一、「不違規並排停車」：警方將加強取締，違規車輛依法開罰或拖吊，建議多搭乘大眾運輸及接駁車。二、不任意穿越道路：進香路線不固定，請配合員警指揮及號誌通行，避免於車陣中穿梭。

三、不於道路隨意坐臥休息：夜間視線不佳，易增加事故風險，建議至安全處所休息並提高自身辨識度。四、不搭乘貨車後車斗：貨車後車斗不得載人，請搭乘合法接駁車輛，確保安全。

苗栗縣警察局表示，已整合警力及協勤人員於重要路口加強交通疏導，並將視人潮機動調整勤務，呼籲香燈腳在展現虔誠信仰之餘，也務必遵守交通規範，共同維護安全、有序的進香環境，讓活動平安順利完成。