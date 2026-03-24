桃園軌道建設見成效 捷運綠線、支線有進度房市動能升溫

桃園捷運綠線為市府自建工程，北段7站預計今年底通車，包括桃園區藝文站，與蘆竹區蘆興埤等6站，還可以接機捷A11坑口站。房產業者指出，未來其他路線包括綠線中壢支線、鐵路地下化等軌道建設一旦通車，軌道生活圈即將形成，房產動能也同步升溫。

信義房屋桃三區協理王憲正分析，捷運綠線採分階段推進，G11至G15b段（北段7站）通車後，兩年後會再通到G08景福宮站，往八德推進，路網成形後，可串聯桃園車站商圈、老城區與新興重劃區，包括藝文園區、經國重劃區、南崁及中正路、中正北路沿線生活圈都受惠，其中藝文園區G11藝文特區站年底就能顯現。

王憲正說明，藝文園區長年吸引大量雙北移入人口，加上市府近年在園區積極舉辦大型藝文活動包括萬聖城等節慶，商業人潮與消費軌跡逐漸集中，生活機能更加完整；隨著捷運通車，未來往返桃園機場更加便利，可望帶動旅宿與觀光產業發展，形成「先住市區、隔日前往機場」的新型態住宿需求。

目前藝文特區指標豪宅單價站穩6字頭，部分預售案開價達6至7字頭，吸引高資產族群布局；屋齡10年內新大樓多落在5字頭，10年以上產品約45至50萬元，依個案條件而異。鄰近小檜溪重劃區與桃園車站周邊，也都更案與地主自建案陸續推出，市場討論熱度升高。

王憲正觀察，目前購屋族群仍以在地換屋與雙北外溢客為主，偏好電梯大樓產品，總價帶集中在1800萬至3000萬元區間；高資產族群則鎖定景觀戶與大坪數產品。隨著軌道建設逐步兌現，交通紅利可望轉化為房市支撐力，區域房市聲量與買氣持續回流。