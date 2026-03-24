台68橋墩滿布不雅塗鴉 民眾嘆「難道要摀孩眼？」 市府：將清除

東西向快速道路南寮竹東線台68線往新竹縣竹北市方向幾乎每處橋墩都遭人塗鴉噴漆，且內容都跟性器官有關，令人感到汙穢不堪，遭網友拍照上傳臉書社團「新竹爆料公社」。網友認為，該處是許多民眾及孩童運動行經之處，總不能每次經過就用手將孩童的雙眼摀住吧，希望相關單位能重視。

新竹市政府養護工程處表示，塗鴉多屬違規行為依法均應予以清除，並依權責分工由各管理單位辦理巡查、通報及後續改善；如涉及跨機關權管，亦會透過協調機制釐清權責並加速處理。有關台68橋下左岸橋墩出現不雅塗鴉一事，市府已接獲通報並確認屬實，並於去年邀集交通部公路局、第二河川分署及滑板協會等相關單位辦理現地會勘，後續將由養護工程處針對左岸舊社至滑板公園一帶陸續進行塗鴉清除作業，預計6月前開工，並持續加強巡查與環境維護，以維護市容整潔及民眾使用品質。

新竹市環保局表示，有關任意塗鴉行為，環保局將持續加強稽查，倘有具體事證，將依違反廢棄物清理法第27條第2款規定，對行為人處1200元以上6000元以下罰鍰。經查，非法塗鴉該用地所有人為交通部公路局，亦將函文通知該單位依權責清理維護。

網友指出，新竹台68線往竹北幾乎每個橋墩都這種，他不懂塗鴉的藝術，只是為什麼一定要用這種字眼？每次經過小孩總是Ｘ眼Ｘ眼，更難聽的就不ＰＯ了，網路可以有手段但這種的總不能每次經過都把小孩眼睛遮起來吧？

不少網友留言「裝酷小鬼沒塗鴉技術只能寫點什麼耍屌」、「很常看到跑趴俠這三個字寶山、食品路市區一堆這種」、「偏鄉地區，治安死角，無人管理」、「公路橋樑維護單位沒法去塗消嗎？>”<，不然辦彩繪大賽，大家一起來塗鴉？」