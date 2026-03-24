桃園大溪第八公墓塔位趨飽和 地方促速規畫短、長期案

桃園市大溪第八公墓（生命紀念園區，全為納骨塔）是大溪河西地區重要公墓，市議員李柏坊指出，目前特定方位已無塔位，而且全區接近飽和，未來塔位真的完全用完，大溪的居民往生之後要安葬在哪裡？市府有意在現址規畫二期公墓，但靠近住宅區必然引起反彈，應該往其他區規畫，或評估獎勵民間投資方式因應。

民政局表示，已經在評估二期可行程度，也會規畫其區域設置公墓。大溪區公所表示，第八公墓有約7000個塔位，目前只剩一千多個，民眾偏好南北向塔位確實趨近飽和。另外，第八公墓二期用地目前還是公園預訂地，變更都市計畫程度還沒完成，因為尚未編預算開發；長遠的替代表方案是在現有的美華公墓（現為土葬），規畫納骨塔新的生命園區，這裡面積有20公頃，雖然部分土地還是私有地，但是面對未來需求，有必要進一步規畫。

李柏坊指出，第八公墓即將飽和是一個非常現實，而且迫切需要解決的問題，市府的規畫是將旁邊的公園用地一併納入殯葬用地，興建第二座納骨塔。但此事需慎重地評估，因為周邊區域屬於人口相當密集的地區，也是都市計畫中的核心帶，如果在那個地方興建一座高度較高的納骨塔，勢必會引發地方居民的疑慮。

李柏坊強調，若地方民意無法接受或強烈反對第八公墓二期月開發案，這樣的建設恐怕很難順利推動，市府應該趕快加速美華公墓規畫新的納骨塔生命園區，另外，大溪有不少民營的納骨塔，市府和區公所也可以訂定獎勵方式和業者合作，提供大溪人優惠。