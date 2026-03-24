桃園開放大型重機停路邊機車格 一般機車族喊「不公平」

桃園4月1日起試辦紅黃牌大型重機停放路邊機車格，一車一格，但車身過長可停二格，如果收費，只收一格的錢，引發疑慮。交通局表示，大型重機原則還是一車一格，如果車身明明一格就停得下，占用二格算違法違規，若有人檢舉，將移請警方開單告發。

國民黨市議員黃敬平表示，大型重機停路邊機車格政策展現推動路權平權積極態度，但應該要有完善配套措施，避免停車秩序混亂造成族群對立。目前各大商圈、車站及捷運周邊機車格供不應求，既有停車資源吃緊，開放大型重機停放，勢必壓縮一般機車。而且，大型重機體積大，進出車格困難且容易刮傷，可能影響停車秩序。

黃敬平建議交通局「分級分區」管理機制，針對停車需求高的區域暫緩開放路邊機車格，另優先增設大型重機車格，避免造成混停衝突。另外，雙北與新竹尚未全面跟進政策，跨區停車恐誤觸法規，應廣設告示讓用路人明辨。

民進黨桃園市議員魏雲說，開放大型重機停路邊機車格對重機族是一大福音，但公告說明大型重機最多可斜向停放二車格，且只收一格的錢，對一般機車族不公平，恐違反使用者付費原則；同黨議員李宗豪長期關心此議題，認為政策立意良善，但配套要做好，「萬一明明一格就停得下，占用兩格該怎麼處理」。

黃敬明建議市府研議「按格計費」或「差別費率」，落實使用者付費原則，兼顧政策公平性。

桃園市交通局調查全市去年路邊停車格收費狀況，重機停收費汽車格有1萬4千多筆，而一般機車停放收費機車格有2百多萬筆，認為重機停車需求還不到一般機車的1成，研判影響不大。

交通局表示，一般機車騎士擔心停車權益被排擠，但重機造價相對高昂，有些車主怕愛車刮花，不敢停路邊車格，而且一位難求的熱門路段往往一次只會釋出一個車格，體積較大需要2個車格的重機也擠不進去。若重機明明一個機車格就夠停卻占用2格，只要民眾檢舉，交通局調查認定確實違規就會移請警方告發。