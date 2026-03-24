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桃園推「清明低碳祭祀」 去年PM2.5減6公噸

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局推廣「祭祀3R」低碳掃墓，統計去年多元代金及紙錢集中收運達2298公噸，成功降低PM2.5約6公噸。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局推廣「祭祀3R」低碳掃墓，統計去年多元代金及紙錢集中收運達2298公噸，成功降低PM2.5約6公噸。圖／桃園市環保局提供

清明節將至，桃園市環保局推廣「祭祀3R」低碳掃墓，統計去年多元代金及紙錢集中收運達2298公噸，成功降低PM2.5約6公噸，成效顯著。環保局鼓勵民眾以Respect（尊敬）、Replace（替代）、Reduce（少量）的「祭祀3R」概念，透過少煙、減量、集中燒等方式祭祖，兼顧環境永續與公共安全。

環保局長顏己喨表示，桃園自2023年起推動「桃園市低碳環保祭祀指引」，今年也與民政局、消防局合作，鼓勵市民響應一爐一炷香、紙錢減量、多元代金及集中焚燒。社區大樓若有紙錢集中燒需求，可撥打各區清潔隊服務專線預約收運，或投入公墓、納骨塔設置的紙錢集中區，再由清潔隊統一送至具防制設備的焚化爐處理。

環保局指出，清明掃墓期間火災風險高，春季風勢更易助長火苗擴散，露天燃燒紙錢或雜草不僅造成空氣汙染，還危害公共安全與珍貴山林，民眾務必落實「人走火熄」，改以低碳祭祀方式取代露天燃燒，降低釀成火災的風險。

環保局強調，清明祭祀活動常導致PM2.5濃度上升，對長者、孩童及呼吸道敏感族群影響尤為顯著，呼籲市民採取多元環保祭祀方式，包括以米、花卉或食品代替紙錢、集中焚燒、一爐一炷香、使用電子爆竹、線上祭祀等，祭祖時也可選購在地蔬果供品並減少過度包裝。

低碳 桃園 紙錢

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