苗栗7月起補助80歲以上老人健保費至明年底 原住民資格下修至70歲

苗栗縣政府今年7月起補助80歲以上老人健保費一年半，泰安鄉長陳吉基今天為原住民請命，縣長鍾東錦拍板，決定依老人福利法精神，原住民的資格下修至70歲。

今天縣務會議，列席的陳吉基提出臨時動議，表示縣府80歲以上老人補助健保費反應相當熱烈，不過因原住民平均壽命較短，希望可以調降年齡，美意更加落實。

縣府衛生局長楊文志表示老人福利法規定，55歲以上的原住民就比照一般65歲以上老人資格，鍾東錦裁示原住民資格下修至70歲，且相同補助健保費最高每個月826元。

縣府運用稅務局去年加徵印花稅3.85億元，剛好足夠支付1年半80歲以上老人，從今年7月起上路至明年底，2.5萬多，下修原住民的年齡資格，原住民55歲以上無工作人口，健保費都有補助，增加人數應該不多。