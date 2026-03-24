指竹市府嚇跑球隊？藍白議員：龍來2022年前市府時期就想撤棒球場

新竹棒球場因場地缺失封場改善近4年，不過，新竹市府已與龍來公司合意解約。近期外界出現宣稱高虹安市府「嚇跑職棒球隊」並需負擔賠償的說詞；對此，市議員李國璋指出，營運方龍來公司早在2022年10月即已提出約711萬元補償請求，隔月提出希望撤出案場，這都發生在林智堅市府時期；棒球場改善小組召集人、市議員吳旭豐也說，現在根本沒時間理會這些髒水，還是挽起袖子來做事，把新竹人的球場蓋好。

李國璋說，如果市府不查明澄清，外界還真不知道，原來龍來公司早就在前市府時期就要求解約，最後由市府與龍來公司雙方釋出善意，除了高虹安爭取降低補償金額至6百多萬元，而對方也願意全數提撥出來，做為回饋竹市棒球教育紮根經費，彼此方和氣收場。

吳旭豐說，隨著新竹棒球場改善工程進行，才發現前市府蓋的棒球場問題重重，不只排水不良、結構有問題，更挖出一堆不該存在的廢棄物，棒球場監督改善小組也一直緊盯進度，就是要所有把毒瘤問題找出來，並且努力一一解決。

民政處長施淑婷指出，​事實擺在眼前，數據會說話！味全龍早在2022年當時還是前市府時期，就因球場爛到讓球員直接受傷，導致龍來公司要撤資、要補償，那時候高虹安根本還沒進場！如今，有心人士現在居然敢來移花接木、栽贓嫁禍？

市議員宋品瑩指出，為什麼民綠營老是認為高虹安在「破壞」棒球場？一座球場開幕就讓球員受傷、廁所門把裝反，身為議員，難道不應該要求徹底檢查？後來更發現土壤成分不合規定，法院也認證土壤重量對地下室構成安全疑慮，這樣的球場，難道不該謹慎修復？綠營說高虹安拿棒球場當政治提款機，但到了選舉年，拿棒球場大做文章的，卻正是民進黨自己。到底是誰一再消費這座球場？新竹市民心中自有判斷。

市府指出，新竹棒球場於2022年7月發生球員受傷及賽事停賽事件後，龍來公司隨即於2022年年10月向前市府提出711萬元補償請求，並於同年11月表達希望撤出案場。前市府亦於2022年11月與龍來公司召開第一次協商會議，相關會議紀錄皆有案可稽。

現任市府於2023年1月上任不到一個月，即收到龍來公司正式來函要求暫停OT合約。市府隨即接手處理前任留存的爭議，持續推動後續協商程序，絕無所謂「把球隊趕走」之事。

針對營運補償金額，市府說，龍來公司於2022年10月向前市府提出的金額約為711萬元。現任市府秉持兼顧市庫負擔與公共利益原則，依契約協調機制多次溝通，最終成功將補償金額調降至約624萬元，實質減輕市民稅金負擔。此外，透過持續協調，市府感謝龍來公司表達支持新竹市基層棒球的意願，未來雙方將共同投入選手培訓，將相關資源挹注回饋於在地體育人才培育，為新竹棒球實力扎根。