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慈濟苗栗園區文教區恢復甲工幾成定局 縣府建議另提長照興辦計畫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
慈濟慈善事業基金會苗栗園區內11.8公頃的文教區恢復原分區甲種工業區幾成定局，縣府建議另提長照等社福興辦事業計畫。本報資料照片
慈濟慈善事業基金會苗栗園區內11.8公頃的文教區恢復原分區甲種工業區幾成定局，縣府建議另提長照等社福興辦事業計畫。本報資料照片

慈濟慈善事業基金會苗栗園區11.8公頃的文教區逾開發期限，恢復原分區甲種工業區幾成定局，縣務會議今天證實已收到基金會公文表示「同意」，縣府建議另提社會福利長照興辦事業計畫，回應地方需求及期待。

慈濟苗栗園區23.6公頃，都市計畫2010年間變更社會福利專用區、文教區各一半，其中，社福區完成開發，文教區籌設慈濟大學苗栗分部，因逾前年12月31日開發期限，縣都市計畫委員會備註決議恢復甲工，內政部都委會審議中，今天縣務會議工商發展處證實收到慈濟基金會3月19日的公文，恢復甲工幾成定局。

慈濟基金會在公文指出，同意2017年8月內政部都委會決議，及2018年2月與縣府簽訂的協議書，將文教區回復甲工，將來如有非屬工業區許可使用的建設構想時，將另依法依規申請。

縣長鍾東錦認為慈濟苗栗園區距離市區太近，且時空環境，已不適合做工業區，慈濟若有其他規畫利用，縣府全力協助行政程序，工商發展處指出，慈濟苗栗園區文教區恢復甲工案，目前內政部都委會審查中，如果透過人民陳情案，繼續保留文教區，單一街廓容許長照等社福使用率僅20%，慈濟基金會都市計畫人才濟濟，不如另提社福興辦事業計畫變更，充分發揮地利。

慈濟基金會執行長辦公室主任王運敬今年3月19日參加苗栗園區活動時，受訪時表達目前園區文教區還沒有特別規畫用途，不過，方向與縣政府一致的，感謝縣府的支持，將來基金會攜手縣府，朝對苗栗好的目標邁進。

鍾東錦 慈濟 都市計畫

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