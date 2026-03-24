「嚇跑味全龍還要賠錢？」 高虹安還原新竹棒球場解約時序反擊

新竹棒球場自2022年停擺至今，新竹市政府日前與龍來公司合意解約，網傳「前市府好不容易催生棒球團經營，新竹市長高虹安任內把職棒球隊嚇跑，還要賠款給味全龍」。對此，高虹安透過臉書發文反駁，強調相關說法「偏頗且斷章取義」，並還原整體時序。

高虹安指出，網路大量流傳「前市府為新竹好不容易催生的棒球團經營，高虹安任內把職棒球隊嚇跑，還要賠款給味全龍」的說法，但這些內容誤解市府團隊，早在2022年7月發生球員受傷、賽事停賽後，龍來公司同年10月即向前市府提出補償請求，並於11月提出希望撤出案場。

高虹安強調，當時相關協商、補償甚至撤場討論已經展開，前市府也在2022年11月與龍來公司召開第一次協商會議。相關協商會議也有紀錄可以佐證。因此，在她上任不到1個月時（112年1月），龍來公司即已來函提出OT合約暫停，並由新市府團隊接手持續推動雙方協商程序。

針對球場問題，高虹安表示，隨著新竹棒球場改善工程進行，排水設計不良、結構安全風險、土層埋藏廢棄物等等，這些本來就存在的嚴重危機一一浮現，現任市府團隊上任後，面對的是一個已經發生、必須處理的問題，並沒有「把球隊趕走」。

在補償金部分，當時（2022年10月），龍來公司發文向前市府提出的補償金額約為711萬元；現任市府團隊秉持兼顧市庫負擔與公共利益的原則，經多次協商與溝通，並依契約所定之協調機制，最終將補償金額調降為約624萬元。

高虹安強調，更重要的是，透過持續協調，非常感謝龍來公司（味全龍）也願意投入資源支持新竹市基層棒球，實質回饋在孩子的培訓與發展上。未來將共同投入基層棒球培訓，強化選手培育體系，為新竹的棒球實力扎根，打造更長遠、永續的發展基礎。

高虹安表示，目前市府也正穩健推動棒球場改善工程與整體運動發展策略，已有多個單位針對新竹棒球場賽事引薦及未來場館營運表達合作意願。市府將持續秉持「公開透明、專業治理、確保安全」三大原則，加速改善進度，主動對外說明，以負責任且高效率的態度回應市民期待。