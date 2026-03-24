快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

「嚇跑味全龍還要賠錢？」 高虹安還原新竹棒球場解約時序反擊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
高虹安透過臉書發文反駁，在她上任不到1個月時（112年1月），龍來公司即已來函提出OT合約暫停，並由新市府團隊接手持續推動雙方協商程序。圖／取自高虹安臉書
高虹安透過臉書發文反駁，在她上任不到1個月時（112年1月），龍來公司即已來函提出OT合約暫停，並由新市府團隊接手持續推動雙方協商程序。圖／取自高虹安臉書

新竹棒球場自2022年停擺至今，新竹市政府日前與龍來公司合意解約，網傳「前市府好不容易催生棒球團經營，新竹市長高虹安任內把職棒球隊嚇跑，還要賠款給味全龍」。對此，高虹安透過臉書發文反駁，強調相關說法「偏頗且斷章取義」，並還原整體時序。

高虹安指出，網路大量流傳「前市府為新竹好不容易催生的棒球團經營，高虹安任內把職棒球隊嚇跑，還要賠款給味全龍」的說法，但這些內容誤解市府團隊，早在2022年7月發生球員受傷、賽事停賽後，龍來公司同年10月即向前市府提出補償請求，並於11月提出希望撤出案場。

高虹安強調，當時相關協商、補償甚至撤場討論已經展開，前市府也在2022年11月與龍來公司召開第一次協商會議。相關協商會議也有紀錄可以佐證。因此，在她上任不到1個月時（112年1月），龍來公司即已來函提出OT合約暫停，並由新市府團隊接手持續推動雙方協商程序。

針對球場問題，高虹安表示，隨著新竹棒球場改善工程進行，排水設計不良、結構安全風險、土層埋藏廢棄物等等，這些本來就存在的嚴重危機一一浮現，現任市府團隊上任後，面對的是一個已經發生、必須處理的問題，並沒有「把球隊趕走」。

在補償金部分，當時（2022年10月），龍來公司發文向前市府提出的補償金額約為711萬元；現任市府團隊秉持兼顧市庫負擔與公共利益的原則，經多次協商與溝通，並依契約所定之協調機制，最終將補償金額調降為約624萬元。

高虹安強調，更重要的是，透過持續協調，非常感謝龍來公司（味全龍）也願意投入資源支持新竹市基層棒球，實質回饋在孩子的培訓與發展上。未來將共同投入基層棒球培訓，強化選手培育體系，為新竹的棒球實力扎根，打造更長遠、永續的發展基礎。

高虹安表示，目前市府也正穩健推動棒球場改善工程與整體運動發展策略，已有多個單位針對新竹棒球場賽事引薦及未來場館營運表達合作意願。市府將持續秉持「公開透明、專業治理、確保安全」三大原則，加速改善進度，主動對外說明，以負責任且高效率的態度回應市民期待。

合意解約 新竹 新竹棒球場

延伸閱讀

台電拆協和電廠1、2號機組...環團憂二次汙染 基市府：會要求落實防汙

中職／味全龍不排除未來仍可能有新竹主場賽事 也洽談其他合作方式

10個月拚到位！台南亞太成棒主球場中職認證過關 迎一軍賽事

新竹棒球場「合意解約」轉型 李國璋：高虹安赴日尋找安全答案

相關新聞

指竹市府嚇跑球隊？藍白議員：龍來2022年前市府時期就想撤棒球場

新竹棒球場因場地缺失封場改善近4年，不過，新竹市府已與龍來公司合意解約。近期外界出現宣稱高虹安市府「嚇跑職棒球隊」並需負擔賠償的說詞；對此，市議員李國璋指出，營運方龍來公司早在2022年10月即已提出約711萬元補償請求，隔月提出希望撤出案場，這都發生在林智堅市府時期；棒球場改善小組召集人、市議員吳旭豐也說，現在根本沒時間理會這些髒水，還是挽起袖子來做事，把新竹人的球場蓋好。

「嚇跑味全龍還要賠錢？」 高虹安還原新竹棒球場解約時序反擊

新竹棒球場自2022年停擺至今，新竹市政府日前與龍來公司合意解約，網傳「前市府好不容易催生棒球團經營，新竹市長高虹安任內把職棒球隊嚇跑，還要賠款給味全龍」。對此，高虹安透過臉書發文反駁，強調相關說法「偏頗且斷章取義」，並還原整體時序。

桃園購物節 外縣市民眾不捧場

桃園購物節舉辦多年，但多名民代昨指，外縣市民眾參與比例逐年下降，近九成為桃園人消費，前兩大消費類型也以餐飲與民生用品為主，質疑未能創造真正的消費動能。經發局表示，以投資報酬率而言，桃園效益比達二三五倍，創造經濟槓桿效應，將結合跨縣市交通誘因提高參與率。

竹縣4月1日起首次送新生寶寶禮袋 鼓勵青年「增產報國」

為鼓勵年輕世代重視生育，新竹縣政府攜手13所戶政事務所於今年首次推出「新生兒寶寶禮」，從4月1日起，新手爸媽在辦理出生登記時即可領取「寶寶禮袋」，鼓勵青年生育「增產報國」，並持續優化友善育兒環境等福利政策，一起迎接新生命的到來。

兒童節前夕新竹市消防闖關登場 1081童體驗雲梯車、射水救火

新竹市政府於兒童節前夕舉辦幼兒園消防體驗活動，今天起2天2梯次活動預計共1081位學童參與，實際體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索等8項關卡，盼透過生動活潑的闖關活動，讓竹市防災教育向下紮根，讓孩童對救災知識有更進一步的認識。

苑裡國小新啟用通學步道有「陷阱」 縣府交工處1周內即改善完成

苗栗縣苑裡鎮苑裡國小周邊的人行通學步道，長期存在鋪面損壞、凹凸不平等安全隱患，經國土署補助、總經費750萬元辦理全面翻新，本月3日舉辦啟用儀式，但隔天陸續於夜間發生3起機車自撞事故，有民眾質疑是否設計不當，經相關單位會勘，全面改善後未再釀禍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。