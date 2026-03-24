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桃園購物節 外縣市民眾不捧場

聯合報／ 民代質疑未能創造消費動能 市府強調效益比高達235倍

桃園購物節舉辦多年，但多名民代昨指，外縣市民眾參與比例逐年下降，近九成為桃園人消費，前兩大消費類型也以餐飲與民生用品為主，質疑未能創造真正的消費動能。經發局表示，以投資報酬率而言，桃園效益比達二三五倍，創造經濟槓桿效應，將結合跨縣市交通誘因提高參與率。

經發局統計，二○二三年桃園購物節累積登錄發票一九二萬七○六四張，帶動約卅九億七六三三萬元消費；二○二四年登錄發票增至二一七萬七六八二張，消費金額提升至六十四億四一四七萬元。

議員楊朝偉昨在經發局工作報告質詢指出，桃園購物節帳面數字看似亮眼，但外縣市參與比例卻不升反降，從百分之十四降至百分十點五，相較台中購物節外縣市消費占比達百分之十八，差距明顯。且前兩大類消費類型皆為餐飲與民生用品，應檢討以提高旅遊、住宿、百貨等大型消費比例。

議員謝美英也提到，許多市民反映發票登錄系統或載具整合使用體驗不順暢，數位平台無法有效導流消費者到在地商圈、夜市或觀光工廠，活動效益僅停留在大型百貨或連鎖量販店，導致基層攤商與微型小店根本無感。

經發局長張誠解釋，桃園購物節預算僅二七二二萬元，創造逾六十四億元產值，預算效益比高達二三五倍、今年將結合市民卡ＡＰＰ發票登錄抽獎、電子集章、優惠券等，未來研議整合跨局處資源，提高外縣市參與率。

桃園 發票 消費

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