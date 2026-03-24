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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

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竹中生爭外出用餐自由 校方憂安全

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因配套措施無共識未上路，學生近日在校內座談會再次提出外出用餐訴求。記者黃羿馨／攝影
台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因配套措施無共識未上路，學生近日在校內座談會再次提出外出用餐訴求。記者黃羿馨／攝影

台北建國中學開放中午外出用餐多年，新竹高中班聯會上屆計畫試行，因相關配套未完整獲得共識，後續未能執行，學生本月十八日於意見反映座談會再提外出用餐訴求，引發討論。校方回應，近期將召集學生代表、家長代表與教師代表研商，研擬更完整配套。

新竹高中學生在意見反映座談會上提案，希望學校能開放中午十二時至下午一時外出用餐，增加更多用餐選擇。但是因外出用餐涉及學生安全、校園管理與學習秩序，當天無法定論是否開放，此案也引起學生在社群平台熱烈討論，焦點多集中在「安全責任」與「校園管理」上。

有學生說，若是校方擔心學生在午休外出期間發生意外，他們提出「全面免責切結書」構想，主張由家長簽署同意，學生於午休外出用餐期間所發生的各類事件，均與學校無關，如此可解決責任歸屬爭議。

竹中家長認為，禁止學生中午外出用餐，但還是有學生翻牆外出，「與其限制不如建立配套」，在可控制的範圍內適度開放，高中正是培養責任感與判斷能力重要階段，有助於學生學習為自身行為負責。

針對學生期待比照建中逐步開放外出用餐，校方坦言，班聯會上屆計畫試行時，曾經討論「分年級」或「限額申請」等方式，但因教師、學生意見分歧，加上安全疑慮與管理考量，最終並未能形成共識。

校方強調，外出用餐涉及學生安全、校園管理與學習秩序，現階段尚無法定論是否開放，學務處近期將召集學生代表、家長代表與教師代表一同研商，透過正式會議蒐集各方意見，若能形成共識，不排除朝「部分開放」或「分階段試辦」方向研議；若共識傾向維持現行制度，也會予以尊重。

目前竹中校內已提供多元用餐方式，包括團膳與外送平台訂餐等，基本需求可被滿足。

校方也提到，學校周邊餐飲資源相對有限，與等鄰近商圈成熟的學校情況不同，外出用餐的實際效益與必要性，也是會議討論重點。

學生 建中

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