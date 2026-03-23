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房屋稅自用住宅申辦最後一天 桃園市戶政系統大當機

桃園電子報／ 桃園電子報

全國房屋稅自用住宅今(23)日申請最後一天，各地民眾湧入戶政事務所辦理，申請件數太多，今天上午起全國戶政系統大當機，桃園市各戶政事務所緊急收取紙本申請，桃園市府民政局表示，房屋稅自用住宅申請截止最後一天，民眾申請件數多，全國戶政系統當機，至今日下午2時45分系統恢復，今天收取申請自用住宅紙本，將加班鍵入電腦完成建檔，不會影響申請民眾權益。

桃園市陳姓市民說，他遷入桃園，為優惠房屋稅，今天早上前往戶政事務所申請房屋稅自用住宅，不料戶政系統大當機，戶政所人員臨時改用紙本申請，民眾大排長龍等候申辦，造成不便，不知戶政系統為何突然當機！

桃園市府民政局表示，今天是申辦房屋稅自用住宅最後一天，許多民眾湧入戶政事務所辦理，不料全國戶政系統當機，為避免影響民眾權益，經戶政人員與地稅局聯繫後，改採收取紙本方式辦理，消化排隊民眾，隨戶政系統陸續恢復作業，至下午2時45分系統全部恢復，之前收取申辦紙本，戶政事務所將加班鍵入電腦完成建檔，不會影響申請民眾權益。

桃園市府地方稅務局表示，今年房屋稅將自5月1日至31日開徵，今天是房屋稅自用住宅申請最後期限，只要今日完成申辦作業，將可適用今年房屋稅自用住宅優惠稅率「節稅」，許多民眾紛紛申辦房屋稅自用住宅申請，未料全國戶政系統大當機，戶政人員溝通後採收取紙本申請方式，地稅局收到民眾申請，今年5月即可依房屋稅自用住宅優惠稅率徵收。

本文章來自《桃園電子報》。原文：房屋稅自用住宅申辦最後一天 戶政系統大當機

房屋稅 桃園 自用住宅

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