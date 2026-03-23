快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市府促成跨國交流合作 助地方創生邁向國際

中央社／ 桃園23日電

桃園市青年局今天成立跨國創生交流平台並簽署MOU，將桃園地方創生團隊串聯日、韓及馬來西亞等國際夥伴，協助拓展國際市場，並授牌給獲選的15組團隊，讓地方創生邁向國際化。

桃園市政府青年事務局今天舉行「115年桃園地方創生國際合作暨永續發展行動計畫啟動儀式」，副秘書長金志聿出席參與，見證青年局與國際團隊多方簽約，並授牌15組入選「青年投入永續發展行動計畫」團隊，象徵桃園地方創生邁入國際化新階段。

金志聿指出，地方創生須透過「拉夥伴、建平台」策略，結合跨國資源推動市場拓展。這次簽署合作備忘錄（MOU），串聯日本、韓國與馬來西亞團隊，盼透過交流與資源共享，協助在地品牌提升能見度與競爭力，讓創生能量由地方走向國際市場。

青年事務局局長侯佳齡說，計畫以「在地行動×國際鏈結」為核心，邀集海外團隊與桃園地方創生品牌，共59組進行深度媒合，促成多項具體跨國合作，合作面向涵蓋永續材料、商品開發及文化體驗，未來將持續透過跨國平台深化合作，推動青年參與，帶動桃園城市永續發展。

馬來西亞 桃園

延伸閱讀

訪女兒不懂茶據點　總統：擬4年60億推地方創生3.0

相關新聞

竹縣4月1日起首次送新生寶寶禮袋 鼓勵青年「增產報國」

為鼓勵年輕世代重視生育，新竹縣政府攜手13所戶政事務所於今年首次推出「新生兒寶寶禮」，從4月1日起，新手爸媽在辦理出生登記時即可領取「寶寶禮袋」，鼓勵青年生育「增產報國」，並持續優化友善育兒環境等福利政策，一起迎接新生命的到來。

兒童節前夕新竹市消防闖關登場 1081童體驗雲梯車、射水救火

新竹市政府於兒童節前夕舉辦幼兒園消防體驗活動，今天起2天2梯次活動預計共1081位學童參與，實際體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索等8項關卡，盼透過生動活潑的闖關活動，讓竹市防災教育向下紮根，讓孩童對救災知識有更進一步的認識。

苑裡國小新啟用通學步道有「陷阱」 縣府交工處1周內即改善完成

苗栗縣苑裡鎮苑裡國小周邊的人行通學步道，長期存在鋪面損壞、凹凸不平等安全隱患，經國土署補助、總經費750萬元辦理全面翻新，本月3日舉辦啟用儀式，但隔天陸續於夜間發生3起機車自撞事故，有民眾質疑是否設計不當，經相關單位會勘，全面改善後未再釀禍。

美光新廠落腳苗栗銅鑼科 縣府委託設計西湖溪路堤共構最後一哩路

台灣美光記憶體股份有限公司新廠落腳苗栗縣銅鑼科學園區，縣府列管重大招商投資案，啟動西湖溪路堤共構四期工程最後一哩路委託設計，希望盡速推動完成，連接山、海線，紓緩將來交通需求。

皮蛇疫苗綁預立醫療…民眾要先付諮商費 議員建議調整

桃園市政府去年七月起推動帶狀疱疹疫苗（俗稱皮蛇疫苗）補助計畫，但民眾須先自費完成預立醫療決定簽署才能申請，議員呼籲檢討。衛生局指出，帶狀疱疹疫苗補助開辦迄今，補助共六七九人次，今年一月起也在衛生所新增團體諮商服務，每人每次收費僅五百元，降低參與門檻。

桃市舉辦多元水資源應用國際研討會　產官學政聚焦放流水農灌永續願景

桃園市政府於3月10日至11日，假臺大醫院國際會議中心301會議室舉辦「2026年氣候變遷下多元水資源應用策略與農業永續韌性國際研討會」，以桃園市放流水用於農灌的經驗，進行國際交流，並邀集日韓學者及產

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。