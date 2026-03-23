桃園市府促成跨國交流合作 助地方創生邁向國際

苗栗縣苑裡鎮苑裡國小周邊的人行通學步道，長期存在鋪面損壞、凹凸不平等安全隱患，經國土署補助、總經費750萬元辦理全面翻新，本月3日舉辦啟用儀式，但隔天陸續於夜間發生3起機車自撞事故，有民眾質疑是否設計不當，經相關單位會勘，全面改善後未再釀禍。

2026-03-23 13:25