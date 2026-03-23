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桃園市府促成跨國交流合作 助地方創生邁向國際
桃園市青年局今天成立跨國創生交流平台並簽署MOU，將桃園地方創生團隊串聯日、韓及馬來西亞等國際夥伴，協助拓展國際市場，並授牌給獲選的15組團隊，讓地方創生邁向國際化。
桃園市政府青年事務局今天舉行「115年桃園地方創生國際合作暨永續發展行動計畫啟動儀式」，副秘書長金志聿出席參與，見證青年局與國際團隊多方簽約，並授牌15組入選「青年投入永續發展行動計畫」團隊，象徵桃園地方創生邁入國際化新階段。
金志聿指出，地方創生須透過「拉夥伴、建平台」策略，結合跨國資源推動市場拓展。這次簽署合作備忘錄（MOU），串聯日本、韓國與馬來西亞團隊，盼透過交流與資源共享，協助在地品牌提升能見度與競爭力，讓創生能量由地方走向國際市場。
青年事務局局長侯佳齡說，計畫以「在地行動×國際鏈結」為核心，邀集海外團隊與桃園地方創生品牌，共59組進行深度媒合，促成多項具體跨國合作，合作面向涵蓋永續材料、商品開發及文化體驗，未來將持續透過跨國平台深化合作，推動青年參與，帶動桃園城市永續發展。
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