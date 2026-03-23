苗縣名店肉乾出現大片白毛疑發霉 衛生局將稽查

一名男子在苗栗縣知名店家購買牛肉乾，打開吃完一片赫然發現裡頭有其他肉乾長出疑似發霉的白色物質，當下感覺「大反胃」；縣府衛生局表示，將列入食品專案稽查。

蕭姓男子今天接受媒體電訪表示，21日前往苗栗縣苑裡鎮知名店家購買1包「黑胡椒牛肉乾」，隔天打開包裝吃完1片，準備吃第2片時，發現牛肉乾表面上布滿一層白色的不明毛狀物質，感覺是一大片黴菌，當下整個大反胃，事後肚子也有點發脹。

蕭男指出，肉乾包裝上的保存期限是到今年7、8月，並未過期，即使出問題的肉乾只有1、2片，但同一包裝裡的其他肉乾應該也都被污染，不敢再吃了。而除了牛肉乾之外，他也開封檢視同時購買的豬肉乾，並沒有出現像牛肉乾疑似發霉的情況。

男子將此事發文在網路社群，引起網友議論；事後店家回覆男子表示會回收肉乾，並請儘速就醫。販售肉乾店家強調，公司對於任何產品的品質、問題都非常重視，實際情形將與消費者取得相關資訊後，再做進一步確認處理。

苗栗縣政府衛生局指出，如果肉乾食品及包裝還在，請消費者提供衛生局並告知購買處，若沒有保留食品與包裝，也請消費者將購買資訊告知，以利調查。此外，基於衛生管理，衛生局會將此網路訊息列為注意訊息，併入食品衛生專案稽查，為消費者的食品安全把關。