玩具跨國界！法國玩具圖書館訪桃園 落實兒童友善環境

為迎接世界玩具圖書館年會，法國玩具圖書館（Ludothèque）推動者暨國際倡議者Dominique Dumeste於昨日深入桃園進行多元實務交流。透過玩具這一全球共通語言，不同國籍的參與者跨越語言隔閡，展現出遊戲在永續發展與社會教育中的獨特魅力。

深耕在地與永續理念Dominique Dumeste長期於法國及國際間倡議將玩具結合圖書館服務、社區發展及環境教育，累積了豐富的實務經驗。此次接待行程由桃園市三位親子館館長平鎮館蔡孟珊、楊梅四維館陳品君及復興區田葳蓉共同規畫。

昨日參訪首站前往楊梅四維親子館，Dumeste 對館內的空間動線、色彩規畫及採光設計給予高度肯定。她特別讚許館方將「循環永續」、「回收再利用」、「分享交換」及「玩具醫生」等特色理念融入日常營運，落實環保教育。

隨後，交流團前往平鎮義民社福館與在地民眾互動，Dumeste現場分享來自法國的玩具，讓文化透過遊戲自然流動，最後交流團前往中原夜市享用在地飲食，於文化體驗中圓滿落幕。

台灣玩具圖書館副理事長王亞賢表示，此次參訪深化了台法在玩具圖書館領域的合作，更印證了玩具是跨越語言與文化的重要媒介。未來將持續推動國際連結，落實兒童友善環境與永續發展的實踐。

此外，活動中還有一大亮點，是擔任即時口譯的志工惠妤。身為重度腦性麻痺（C.P）者，她精通中、英、法三種語言，在現場以專業且穩定的表現，精準轉譯跨文化的深度對話。儘管身體條件受限，仍全神貫注地透過眼神與肢體與現場夥伴互動，甚至融入遊戲情境，充分體現了「多元共融」的精神。