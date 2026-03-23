桃園農改場盆花底部澆水端盤節水逾5成 設備熱銷

農業部桃園區農業改良場研發的盆花底部澆水端盤，不但可減少82%澆水人力，還可節省50%至75%灌溉水量，自2021年推廣以來已銷售逾3萬個，新推出的尺寸規格更受歡迎。

農業部今天發布新聞稿，盆花栽培中的「澆水」一直是門艱深學問，傳統頂部灌溉（由上往下的灑水）易損害嬌嫩花朵，且葉面殘留水分常成為病害溫床。

農業部說，台灣9公分（3寸）小品盆花年產量高達1500萬盆，預估產值逾新台幣5億元，因過於仰賴人工澆灌管理方式，導致肥料水逕流浪費及品質參差不齊，桃園農改場研發「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」，採用「4盆連通」及「單元定量給水」設計，實現「精準肥灌」，讓每一滴水與肥都能精確被根系吸收。

相較傳統人工灌溉，桃園農改場這套「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」可減少82%澆水人力、節省50%至75%灌溉水量，並有效降低病害發生與肥料流失。

農業部說，這套系統取得中華民國專利，也榮獲2021年台灣創新技術博覽會發明金牌獎。

桃園農改場統計，這套盆花部澆水設備自2021年推廣以來，已累計銷售超過3萬個，並建立適用多種溫網室設施硬體及灌溉管路的標準化生產流程，並於2025年底推出專為11至12公分（4寸）盆設計的新規格，至今，至今銷售量已破3000個；預計每年可增加台灣盆花產值約480萬元。