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竹縣4月1日起首次送新生寶寶禮袋 鼓勵青年「增產報國」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民政處長陳建淳表示，考量新手爸媽的實際需求，「寶寶禮袋」內容兼具實用與質感，外觀採多功能媽媽包設計。記者郭政芬／攝影
民政處長陳建淳表示，考量新手爸媽的實際需求，「寶寶禮袋」內容兼具實用與質感，外觀採多功能媽媽包設計。記者郭政芬／攝影

為鼓勵年輕世代重視生育，新竹縣政府攜手13所戶政事務所於今年首次推出「新生兒寶寶禮」，從4月1日起，新手爸媽在辦理出生登記時即可領取「寶寶禮袋」，鼓勵青年生育「增產報國」，並持續優化友善育兒環境等福利政策，一起迎接新生命的到來。

新竹縣長楊文科說，新竹縣出生率是全國排名第三位，但也發現死亡率遠遠高於出生率，而且出生率確實有下降趨勢，所以鼓勵青年結婚及生育「增產報國」。希望透過實際行動，提供新手爸媽新生兒「寶寶禮袋」，呼籲年輕人安心成家、放心養育下一代。

民政處長陳建淳表示，考量新手爸媽的實際需求，「寶寶禮袋」內容兼具實用與質感，外觀採多功能媽媽包設計，內部設多個分隔收納袋，方便分類奶瓶、尿布、濕紙巾或替換衣物等，外出時能有效整理育兒物品，讓照顧寶寶更加輕鬆便利。此外，禮袋內亦貼心準備多項嬰幼兒用品，如嬰幼兒湯匙組等多項育兒實用小物，希望符合嬰幼兒階段，為家長提供實際幫助。

陳建淳指出，新生兒家庭在辦理出生登記時即可領取寶寶禮袋，而辦理線上出生登記者，請先洽詢所在地戶政事務所，確認線上資料及領取事宜，期盼讓家長在迎接新生命的喜悅時刻，也能感受到縣府滿滿的祝福與支持。

陳建淳說明，新竹縣新生兒人數在2024年時，還有超過3000人，但去年人數開始下降，約落在2700多人。為刺激年輕新手爸媽願生、敢養，先行推出新生兒寶寶禮，這只是第一階段，未來持續從托育服務、教育資源及家庭支持等多元面向推動各項育兒友善措施，持續打造更完善的育兒環境，讓每位在新竹縣誕生的新生命，都能在充滿愛與支持的城市中健康成長。

社會處提醒家長，領取寶寶禮袋之餘，別忘了新生兒營養補助金新制已於今年2月26日上路。胎次計算標準全面放寬，新生兒父母其中一方設籍新竹縣滿1年以上，只要新生兒在竹縣辦理出生登記，且其兄姊在國內完成出生登記或初設戶籍登記，即可合併計算，例如：第一胎戶籍在苗栗縣、第二胎在新竹縣內登記，即可直接領取第二胎2萬元補助。

為鼓勵年輕世代重視生育，新竹縣政府攜手13所戶政事務所於今年首次推出「新生兒寶寶禮」。記者郭政芬／攝影
為鼓勵年輕世代重視生育，新竹縣政府攜手13所戶政事務所於今年首次推出「新生兒寶寶禮」。記者郭政芬／攝影

從4月1日起，新手爸媽在辦理出生登記時即可領取「寶寶禮袋」。記者郭政芬／攝影
從4月1日起，新手爸媽在辦理出生登記時即可領取「寶寶禮袋」。記者郭政芬／攝影

縣府鼓勵青年生育「增產報國」，並持續優化友善育兒環境等福利政策，一起迎接新生命的到來。記者郭政芬／攝影
縣府鼓勵青年生育「增產報國」，並持續優化友善育兒環境等福利政策，一起迎接新生命的到來。記者郭政芬／攝影

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