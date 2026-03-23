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兒童節前夕新竹市消防闖關登場 1081童體驗雲梯車、射水救火

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
本次活動8大關卡均結合消防意象，其中「天降神兵」帶領學童體驗橫渡滑索。記者黃羿馨／攝影
本次活動8大關卡均結合消防意象，其中「天降神兵」帶領學童體驗橫渡滑索。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府於兒童節前夕舉辦幼兒園消防體驗活動，今天起2天2梯次活動預計共1081位學童參與，實際體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索等8項關卡，盼透過生動活潑的闖關活動，讓竹市防災教育向下紮根，讓孩童對救災知識有更進一步的認識。

新竹市長高虹安指出，兒童節即將到來，為了讓竹市幼兒歡慶兒童節同時也能學習防災常識，讓防災觀念向下紮根，消防局發揮創意，用心規畫一系列兒童防災活動並展示新竹市最優秀的搜救犬，透過寓教於樂的呈現方式，讓小朋友學習有趣又實用的消防知識，歡度精彩有意義的兒童節。

新竹市防局長李世恭表示，竹市各園所報名相當踴躍，今日到場學童約640人，希望藉由活動讓小朋友們學習防災知識、了解消防員的辛勞，也讓竹市「公共安全與消防」的努力方向也能向下紮根，從幼兒園體驗活動、國小消防護照、國中CPR認證到高中及大學的新生訓練，一路讓消防陪著市民成長，一起關注公共安全。

李世恭說明，本次活動8大關卡均結合消防意象，分別為「凌空救援」雲梯車升空體驗、「天搖地動」地震體驗車、「水龍出擊」滅火射水體驗、「天降神兵」體驗橫渡滑索、「火災應變」學習衣物著火停躺滾技巧、「認識防災避難包」學習準備防災避難包、「消防小常識」學習居家消防安全。

此外，還設置救護技術學習區，提供家長及學童學習CPR及AED急救技術，本次活動為了增進親子互動體驗，消防局特別增加雲梯車搭乘體驗區、橫渡滑索家長體驗區及認識防災避難包體驗區及，提供家長及兒童透過親子互動體驗從遊樂中學習，讓防災教育深入家庭，增進竹市防災能量。

消防局說明，活動規畫以學童充分體驗為目標，這次也特別安排通過國際MRT認證的搜救犬Henin、Clay、Ica、Ultra及Brook到場表演，並與小朋友互動合照。活動結束後，每位學童都獲贈1個精美消防意象蠟筆組，各園所表現良好前3名之學童，再額外獲贈1組消防意象彩色筆組，讓每位參加的小朋友都收穫滿滿、笑容洋溢，創造珍貴的成長回憶。

本次活動8大關卡均結合消防意象，其中「凌空救援」可坐上雲梯車升空體驗等。記者黃羿馨／攝影
本次活動8大關卡均結合消防意象，其中「凌空救援」可坐上雲梯車升空體驗等。記者黃羿馨／攝影

消防局說明，活動規畫以學童充分體驗為目標，這次也特別安排通過國際MRT認證的搜救犬Henin、Clay、Ica、Ultra及Brook到場表演。記者黃羿馨／攝影
消防局說明，活動規畫以學童充分體驗為目標，這次也特別安排通過國際MRT認證的搜救犬Henin、Clay、Ica、Ultra及Brook到場表演。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府於兒童節前夕舉辦幼兒園消防體驗活動，今天起2天2梯次活動預計共1081位學童參與，實際體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索等8項關卡。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府於兒童節前夕舉辦幼兒園消防體驗活動，今天起2天2梯次活動預計共1081位學童參與，實際體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索等8項關卡。記者黃羿馨／攝影

新竹市長高虹安指出，兒童節即將到來，為了讓竹市幼兒歡慶兒童節同時也能學習防災常識，讓防災觀念向下紮根，消防局發揮創意，用心規畫一系列兒童防災活動。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安指出，兒童節即將到來，為了讓竹市幼兒歡慶兒童節同時也能學習防災常識，讓防災觀念向下紮根，消防局發揮創意，用心規畫一系列兒童防災活動。記者黃羿馨／攝影

高虹安 新竹 消防隊

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