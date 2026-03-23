快訊

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

高雄岡山爆情侶雙屍案！短褲男趴全裸女身上 胸腹有傷刀留現場

聽新聞
0:00 / 0:00

苑裡國小新啟用通學步道有「陷阱」 縣府交工處1周內即改善完成

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
本月初正式啟用的苑裡國小人行通學步道，因連續發生3起機車自撞交故，事發後縣府交工處於一周內即完成改善措施，至今未再釀禍。記者吳傑沐／攝影
本月初正式啟用的苑裡國小人行通學步道，因連續發生3起機車自撞交故，事發後縣府交工處於一周內即完成改善措施，至今未再釀禍。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮苑裡國小周邊的人行通學步道，長期存在鋪面損壞、凹凸不平等安全隱患，經國土署補助、總經費750萬元辦理全面翻新，本月3日舉辦啟用儀式，但隔天陸續於夜間發生3起機車自撞事故，有民眾質疑是否設計不當，經相關單位會勘，全面改善後未再釀禍。

苑裡國小指出，因發生交故被質疑是否設計不當，隔天即向縣府交工處反映，經會勘後做出4項決議，包括增設防撞桿在步道轉角處；路緣漆上黃、黑反光漆；事故地點的突出轉角，角隅往內縮拉順，切成圓弧型，避免突出；紅黃標線切齊，避免視線障礙。

據了解，發生自撞的都是當地民眾，多是一時疏忽且還不熟悉車道路肩變化；對面店家說，該路段晚上視線較差，騎士路過時騎上「家長接送區」，突見前方車道消失時，根本來不及煞車或轉向，才會撞上去。

轄區通霄警方表示，現場3件機車自撞事故均發生於夜間，經調查分析原因可能是晚間視線較差，駕駛人未注意車道變化所致，經縣府交工處設置防撞桿，並將人行步道與內縮車道邊緣畫設反光標線，拉直臨停黃線與車道平行，改善後再未發生類似事故。

校長張志清則表示，通學步道緊鄰中山路要道、車流量大，因此設計部分退縮，以便家長接送可以容納車輛，避免與行經中山路車輛爭道，事發後經會勘，縣府交工處於一周內即完成改善措施。

車道 苗栗 人行道

延伸閱讀

「開門殺」擊落電動車！宜蘭騎士彈飛骨折送醫 賓士女恐罰4800元

星期評論／交通改革不能「不教而殺」

新北28處路段要降低事故 推動夜間號誌不連鎖減車速

中壢延平路人行道改善工程 提升行人安全估8月底完工

相關新聞

竹縣4月1日起首次送新生寶寶禮袋 鼓勵青年「增產報國」

為鼓勵年輕世代重視生育，新竹縣政府攜手13所戶政事務所於今年首次推出「新生兒寶寶禮」，從4月1日起，新手爸媽在辦理出生登記時即可領取「寶寶禮袋」，鼓勵青年生育「增產報國」，並持續優化友善育兒環境等福利政策，一起迎接新生命的到來。

兒童節前夕新竹市消防闖關登場 1081童體驗雲梯車、射水救火

新竹市政府於兒童節前夕舉辦幼兒園消防體驗活動，今天起2天2梯次活動預計共1081位學童參與，實際體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索等8項關卡，盼透過生動活潑的闖關活動，讓竹市防災教育向下紮根，讓孩童對救災知識有更進一步的認識。

苑裡國小新啟用通學步道有「陷阱」 縣府交工處1周內即改善完成

苗栗縣苑裡鎮苑裡國小周邊的人行通學步道，長期存在鋪面損壞、凹凸不平等安全隱患，經國土署補助、總經費750萬元辦理全面翻新，本月3日舉辦啟用儀式，但隔天陸續於夜間發生3起機車自撞事故，有民眾質疑是否設計不當，經相關單位會勘，全面改善後未再釀禍。

美光新廠落腳苗栗銅鑼科 縣府委託設計西湖溪路堤共構最後一哩路

台灣美光記憶體股份有限公司新廠落腳苗栗縣銅鑼科學園區，縣府列管重大招商投資案，啟動西湖溪路堤共構四期工程最後一哩路委託設計，希望盡速推動完成，連接山、海線，紓緩將來交通需求。

皮蛇疫苗綁預立醫療…民眾要先付諮商費 議員建議調整

桃園市政府去年七月起推動帶狀疱疹疫苗（俗稱皮蛇疫苗）補助計畫，但民眾須先自費完成預立醫療決定簽署才能申請，議員呼籲檢討。衛生局指出，帶狀疱疹疫苗補助開辦迄今，補助共六七九人次，今年一月起也在衛生所新增團體諮商服務，每人每次收費僅五百元，降低參與門檻。

桃市舉辦多元水資源應用國際研討會　產官學政聚焦放流水農灌永續願景

桃園市政府於3月10日至11日，假臺大醫院國際會議中心301會議室舉辦「2026年氣候變遷下多元水資源應用策略與農業永續韌性國際研討會」，以桃園市放流水用於農灌的經驗，進行國際交流，並邀集日韓學者及產

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。