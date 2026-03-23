苑裡國小新啟用通學步道有「陷阱」 縣府交工處1周內即改善完成

苗栗縣苑裡鎮苑裡國小周邊的人行通學步道，長期存在鋪面損壞、凹凸不平等安全隱患，經國土署補助、總經費750萬元辦理全面翻新，本月3日舉辦啟用儀式，但隔天陸續於夜間發生3起機車自撞事故，有民眾質疑是否設計不當，經相關單位會勘，全面改善後未再釀禍。

苑裡國小指出，因發生交故被質疑是否設計不當，隔天即向縣府交工處反映，經會勘後做出4項決議，包括增設防撞桿在步道轉角處；路緣漆上黃、黑反光漆；事故地點的突出轉角，角隅往內縮拉順，切成圓弧型，避免突出；紅黃標線切齊，避免視線障礙。

據了解，發生自撞的都是當地民眾，多是一時疏忽且還不熟悉車道路肩變化；對面店家說，該路段晚上視線較差，騎士路過時騎上「家長接送區」，突見前方車道消失時，根本來不及煞車或轉向，才會撞上去。

轄區通霄警方表示，現場3件機車自撞事故均發生於夜間，經調查分析原因可能是晚間視線較差，駕駛人未注意車道變化所致，經縣府交工處設置防撞桿，並將人行步道與內縮車道邊緣畫設反光標線，拉直臨停黃線與車道平行，改善後再未發生類似事故。

校長張志清則表示，通學步道緊鄰中山路要道、車流量大，因此設計部分退縮，以便家長接送可以容納車輛，避免與行經中山路車輛爭道，事發後經會勘，縣府交工處於一周內即完成改善措施。