美光新廠落腳苗栗銅鑼科 縣府委託設計西湖溪路堤共構最後一哩路

台灣美光記憶體股份有限公司新廠落腳苗栗縣銅鑼科學園區，縣府列管重大招商投資案，啟動西湖溪路堤共構四期工程最後一哩路委託設計，希望盡速推動完成，連接山、海線，紓緩將來交通需求。

美光收購力晶積成電子製造股份有限公司銅科12吋P5晶圓廠廠房及廠務設施，交易金額16.79億美元，今年3月4日完納契稅1億1600萬餘元，及印花稅近195萬元，縣府與美光交流交流會議，美光進駐銅科預計明年下半年啟動產能，將來還會有銅科二、三廠的計畫，工作機會2500個。

縣府循「一投資一專案」模式協助，盤點產業環境優化、園區基礎設施、人才培訓合作方向，及中央與地方協力機制等方面，其中聯外道路，啟動西湖溪路堤共構四期工程委託設計，因應將來的交通需求。

縣府交通工務處指出，西湖溪路堤共構工程前三期，已經完成台1線到西湖鄉龍壽橋3.8公里，第四期延伸至台13線銅鑼鄉，被視為最後一哩路，連接國道3號、國道1號山海線，建構完整路網。

交工處先前完成可行性評估，構想沿著西湖溪左岸，採雙向各1個汽車道、各1個機車道，單側設人行道，加上路燈、排水設施、擋土牆等道路附屬設施，及環境友善設施，寬度約15至16公尺，中間2座跨越開口堤橋梁，總經費約16億元。

另外，備受地方注目的銅科汙水放流專管案，縣府環保局指出，路線自原放流口往下游沿岸道路，穿越縣道128線、台1線、苗33線，在後龍鎮福和大橋上游約0.9公里處左岸排放，全長16.7公里，第一段最近辦理基本設計報告審查，第三段正進行基本設計階段，兩案工程預計2028年底完工。