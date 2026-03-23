聽新聞
0:00 / 0:00

玩出競爭力！桃園STEAM教育嘉年華 31校聯手翻轉幼兒學習

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
市長張善政巡視A區的闖關攤位時，和到場參加活動的幼兒合影。記者陳恩惠／攝影
市長張善政巡視A區的闖關攤位時，和到場參加活動的幼兒合影。記者陳恩惠／攝影

桃園市昨在龜山區文華國小舉辦2026年「幼兒園STEAM教育嘉年華活動」，今年以「童心協力 探索STEAM趣」為主題，市長張善政到場與幼兒們體驗AR科技與創意闖關，他強調，透過科學藝術整合，從小鍛鍊孩子解決問題的跨域超能力。

張善政說，在他上任時，市府開始推動幼兒STEAM教育，如今邁入第三屆，參加的市立幼兒園由首屆15所迄今有31所，可見此教育理念獲得肯定；幼兒階段是形塑學習態度的關鍵期，透過寓教於樂的引導，讓孩子及早接觸科學與數理概念，便能降低對理工領域的陌生與畏懼，並為未來學習奠定基礎。

他進一步解釋，所謂「STEAM教育」，是將科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics）整合在一起，透過動手做與遊戲式學習，讓孩子在探索過程中理解原理，而非死記知識；簡單說，就是「邊玩邊學」，在遊戲中學會思考與解決問題。

今年與會的31所市立及國小附設幼兒園展現出的「跨域力」令人驚艷：巴崚國小附幼結合在地文化，教孩子就地取材製作弓箭，在不斷試誤中學會彈力原理；青溪國小附幼則引導幼兒用紙張蓋房子，實驗不同形狀的柱子如何支撐重量；龍潭幼兒園更帶領孩子動手做「逐格動畫」，透過相機拍攝與繪畫，讓靜止畫面跳動，親身體驗視覺暫留的藝術魔力。

教育局長劉仲成表示，今年嘉年華活動由參與計畫的市立及國小附設幼兒園共同策劃，各校發揮巧思將日常課程轉化為多元闖關活動，內容涵蓋工程科學、數理邏輯、媒材應用及在地文化等主題，充分展現桃市幼兒教育的創新成果；市府會持續投入教育資源，支持公私立幼兒園精進教學品質，提供更完善的教保服務。

桃園市2026年幼兒園STEAM教育嘉年華活動，昨在龜山區文華國小舉行，活動會場湧入上千名爸媽帶著孩子一起來探索，現場萬頭鑽動，好不熱鬧。記者陳恩惠／攝影
桃園市2026年幼兒園STEAM教育嘉年華活動，昨在龜山區文華國小舉行，活動會場湧入上千名爸媽帶著孩子一起來探索，現場萬頭鑽動，好不熱鬧。記者陳恩惠／攝影

桃園市2026年幼兒園STEAM教育嘉年華活動，昨在龜山區文華國小舉行，活動會場湧入上千名爸媽帶著孩子一起來探索，現場萬頭鑽動。記者陳恩惠／攝影
桃園市2026年幼兒園STEAM教育嘉年華活動，昨在龜山區文華國小舉行，活動會場湧入上千名爸媽帶著孩子一起來探索，現場萬頭鑽動。記者陳恩惠／攝影

市長張善政說明STEAM教育讓幼兒在遊戲中學習，能讓孩子擁有像工程師一樣思考、像藝術家一樣創造的能力。由左到右分別是教育局長劉仲成、民進黨市議員陳雅倫、市長及國民黨市議員孫韻璇。記者陳恩惠／攝影
市長張善政說明STEAM教育讓幼兒在遊戲中學習，能讓孩子擁有像工程師一樣思考、像藝術家一樣創造的能力。由左到右分別是教育局長劉仲成、民進黨市議員陳雅倫、市長及國民黨市議員孫韻璇。記者陳恩惠／攝影

桃園市長張善政、教育局長劉仲成、龜山區長張嘉平、文華國小校長葉俊泰、桃園市家長會長協會理事長温碧雲及龜山區市議員孫韻璇、陳雅倫昨參加在文華國小舉辦的「童心協力　探索STEAM趣」活動，並進行開幕暨啟動儀式。記者陳恩惠／攝影
桃園市長張善政、教育局長劉仲成、龜山區長張嘉平、文華國小校長葉俊泰、桃園市家長會長協會理事長温碧雲及龜山區市議員孫韻璇、陳雅倫昨參加在文華國小舉辦的「童心協力　探索STEAM趣」活動，並進行開幕暨啟動儀式。記者陳恩惠／攝影

今年幼兒園STEAM教育嘉年華活動主題為「童心協力 探索STEAM趣」吸引眾多家長帶著孩子來參加，活動辦得很成功。記者陳恩惠／攝影
今年幼兒園STEAM教育嘉年華活動主題為「童心協力 探索STEAM趣」吸引眾多家長帶著孩子來參加，活動辦得很成功。記者陳恩惠／攝影

市長張善政在幼兒園STEAM教育嘉年華活動中，提前致贈幼童今年兒童節的禮物，也讓宇宙版的ㄚ桃園哥小背包意外曝光。記者陳恩惠／攝影
市長張善政在幼兒園STEAM教育嘉年華活動中，提前致贈幼童今年兒童節的禮物，也讓宇宙版的ㄚ桃園哥小背包意外曝光。記者陳恩惠／攝影

桃園市長張善政、教育局長劉仲成、龜山區長張嘉平、文華國小校長葉俊泰、桃園市家長會長協會理事長温碧雲及龜山區市議員孫韻璇、陳雅倫昨參加在文華國小舉辦的「童心協力　探索STEAM趣」活動，並進行開幕暨啟動儀式。記者陳恩惠／攝影
桃園市長張善政、教育局長劉仲成、龜山區長張嘉平、文華國小校長葉俊泰、桃園市家長會長協會理事長温碧雲及龜山區市議員孫韻璇、陳雅倫昨參加在文華國小舉辦的「童心協力　探索STEAM趣」活動，並進行開幕暨啟動儀式。記者陳恩惠／攝影

張善政 幼兒園

延伸閱讀

社會認同 日本幼老共生 民間自發成特色

變「暖」了…國教署補助4.4億元 助公幼改善教學環境

（會員內容不上線）觀念衝擊 開放式教育 教團：先與家長溝通

相關新聞

皮蛇疫苗綁預立醫療…民眾要先付諮商費 議員建議調整

桃園市政府去年七月起推動帶狀疱疹疫苗（俗稱皮蛇疫苗）補助計畫，但民眾須先自費完成預立醫療決定簽署才能申請，議員呼籲檢討。衛生局指出，帶狀疱疹疫苗補助開辦迄今，補助共六七九人次，今年一月起也在衛生所新增團體諮商服務，每人每次收費僅五百元，降低參與門檻。

玩出競爭力！桃園STEAM教育嘉年華 31校聯手翻轉幼兒學習

桃園市昨在龜山區文華國小舉辦2026年「幼兒園STEAM教育嘉年華活動」，今年以「童心協力 探索STEAM趣」為主題，市長張善政到場與幼兒們體驗AR科技與創意闖關，他強調，透過科學藝術整合，從小鍛鍊孩子解決問題的跨域超能力。

托嬰接送 竹議員促設智慧臨停區

新竹市地狹人稠，托嬰中心林立且多臨馬路，尖峰時段家長接送導致違停爭議層出不窮，民代主張幼童安全很重要，建議公私立托嬰中心與幼稚園周邊全面規劃家長臨停接送區。新竹市交通處表示，已在十所學校建置智慧家長臨停接送區，會持續評估增設。

無路可走…桃園巨蛋施工 圍籬占滿人行道

桃園市政府斥資三點四億元修繕桃園綜合體育館，近日封館施工，但圍籬占滿人行道，十多棵景觀樹攔腰砍斷，引來民眾批評，民代也關切；負責修繕的工務局坦言原先規畫設計動線不良，已經改善，砍樹則是依中央規定汰換不合適的樹種。

桃市舉辦多元水資源應用國際研討會　產官學政聚焦放流水農灌永續願景

桃園市政府於3月10日至11日，假臺大醫院國際會議中心301會議室舉辦「2026年氣候變遷下多元水資源應用策略與農業永續韌性國際研討會」，以桃園市放流水用於農灌的經驗，進行國際交流，並邀集日韓學者及產

「文青水園再生水中心」動土啟航！開啟永續發展新篇章

桃園市政府今（30）日上午盛大舉行「文青水園再生水中心」動土典禮，特別邀請內政部部長劉世芳、桃園市長張善政及地方民意代表共襄盛舉，一同見證A7新林口重劃區與華亞科技園區串聯發展的重要里程碑。本計畫獲得

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。