聽新聞
0:00 / 0:00
玩出競爭力！桃園STEAM教育嘉年華 31校聯手翻轉幼兒學習
桃園市昨在龜山區文華國小舉辦2026年「幼兒園STEAM教育嘉年華活動」，今年以「童心協力 探索STEAM趣」為主題，市長張善政到場與幼兒們體驗AR科技與創意闖關，他強調，透過科學藝術整合，從小鍛鍊孩子解決問題的跨域超能力。
張善政說，在他上任時，市府開始推動幼兒STEAM教育，如今邁入第三屆，參加的市立幼兒園由首屆15所迄今有31所，可見此教育理念獲得肯定；幼兒階段是形塑學習態度的關鍵期，透過寓教於樂的引導，讓孩子及早接觸科學與數理概念，便能降低對理工領域的陌生與畏懼，並為未來學習奠定基礎。
他進一步解釋，所謂「STEAM教育」，是將科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics）整合在一起，透過動手做與遊戲式學習，讓孩子在探索過程中理解原理，而非死記知識；簡單說，就是「邊玩邊學」，在遊戲中學會思考與解決問題。
今年與會的31所市立及國小附設幼兒園展現出的「跨域力」令人驚艷：巴崚國小附幼結合在地文化，教孩子就地取材製作弓箭，在不斷試誤中學會彈力原理；青溪國小附幼則引導幼兒用紙張蓋房子，實驗不同形狀的柱子如何支撐重量；龍潭幼兒園更帶領孩子動手做「逐格動畫」，透過相機拍攝與繪畫，讓靜止畫面跳動，親身體驗視覺暫留的藝術魔力。
教育局長劉仲成表示，今年嘉年華活動由參與計畫的市立及國小附設幼兒園共同策劃，各校發揮巧思將日常課程轉化為多元闖關活動，內容涵蓋工程科學、數理邏輯、媒材應用及在地文化等主題，充分展現桃市幼兒教育的創新成果；市府會持續投入教育資源，支持公私立幼兒園精進教學品質，提供更完善的教保服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。