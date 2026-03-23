皮蛇疫苗綁預立醫療 民眾要先付諮商費 議員建議調整

桃園市政府去年七月起推動帶狀疱疹疫苗（俗稱皮蛇疫苗）補助計畫，但民眾須先自費完成預立醫療決定簽署才能申請，議員呼籲檢討。衛生局指出，帶狀疱疹疫苗補助開辦迄今，補助共六七九人次，今年一月起也在衛生所新增團體諮商服務，每人每次收費僅五百元，降低參與門檻。

桃園市針對設籍且年滿五十歲以上市民提供帶狀疱疹疫苗補助，規定須完成流感及新冠疫苗接種，並簽署預立醫療決定書者，可申請第二劑由市府全額補助，低收或中低收入戶則為兩劑全額補助。

議員于北辰表示，帶狀疱疹疫苗補助立意良好，但預立醫療諮商一對一費用高達三千五百元，等於市府補助的第二劑約八千五百元被「打了六折」；統計也顯示，完成預立醫療決定簽署者中，實際接種疫苗的人只有不到三分之一，建議市府每半年滾動式調整政策，讓更多市民受惠。

「帳不能這樣算。」市長張善政表示，預立醫療決定是「一輩子的事」，市府藉此機會提醒市民提前為自身醫療做好規畫，不能算在帶狀疫苗的成本。

衛生局長賈蔚說，並非所有完成預立醫療諮商的民眾都是為了申請帶狀疱疹疫苗補助，部分民眾本就基於個人規畫主動簽署；而自補助計畫推動以來，確實提升民眾對預立醫療的關注，去年全市簽署人數達三二四五人，較前年的二○三○人明顯成長。

衛生局指出，去年八月起於十三區衛生所開設預立醫療決定諮商門診，累計完成七九五份預立醫療決定簽署；今年一月起市府推出五人以上團體諮商，每人每次僅五百元，盼降低自費負擔。