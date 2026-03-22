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中壢延平路人行道改善工程 提升行人安全估8月底完工

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市中壢區延平路將進行改善工程提升人行空間安全。圖／桃園市工務局提供
桃園市中壢區延平路將進行改善工程提升人行空間安全。圖／桃園市工務局提供

桃園市中壢區延平路（元化路至環北路）為前往桃園區的主要道路，為打造更友善的人行空間，桃園市工務局規畫採用調整車道寬度用以拓寬人行道，並採用高壓磚鋪面材質進行鋪面整合，結合設施外移、規畫公車停車彎等目標，預計今年8月底完工。

中壢區延平路（元化路至環北路）途經中壢仁海宮及天晟醫院等人群聚集地，長期交通繁忙，早期已規畫設置人行道，但歷經20逾年皆無改善。桃園市工務局規畫道路多目標改善工程，設計將車道配置寬度調整拓寬人行道，調整改善範圍原配置寬度4車道皆為3.5m搭配1.3m的路肩，及1.8m的人行道，未來將改善內側車道改為3.3m，並縮減路肩寬度為0.3m，用以拓寬人行道寬度至3m，不影響交通，更大大提升行人通行安全及便利性。

另外，現況無障礙坡道及導盲磚為舊式設施，容易造成輪椅不便及盲人誤判等，此次依照國土署及無障礙協會最新規範設置無障礙坡道及導盲設施，以利身障者更安全的通行。因施作路段有多個汽車及機車停車場，運用標線型人行道、不同材質鋪面等方式將人車分道，提升行人優先用路觀念。

工務局再指，路段上有2處公車站，分別為新街站及中壢聯合辦公大樓站，都屬於高使用率的大站，因此聯合交通局及公車業者辦理會勘，規畫公車停車彎，使公車停靠時減少影響車流。工務局表示，工程預計今年8月底完工，採分段施工，兩側施工範圍交錯，以降低工程造成的交通衝擊，打造更安全舒適的人行空間。

桃園市中壢區延平路將進行改善工程提升人行空間安全。圖／桃園市工務局提供
桃園市中壢區延平路將進行改善工程提升人行空間安全。圖／桃園市工務局提供

桃園市中壢區延平路將進行改善工程提升人行空間安全。圖／桃園市工務局提供
桃園市中壢區延平路將進行改善工程提升人行空間安全。圖／桃園市工務局提供

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