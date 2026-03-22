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想拿皮蛇疫苗補助得先自掏千元諮商 桃議員促降門檻

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府推動帶狀疱疹疫苗補助計畫，但民眾須先完成預立醫療決定簽署才能申請，不少人反映程序不便。衛生局表示，計畫自開辦以來已補助679人次，且帶動預立醫療決定簽署人數成長。圖／桃園市衛生局提供
桃市府推動帶狀疱疹疫苗補助計畫，但民眾須先完成預立醫療決定簽署才能申請，不少人反映程序不便。衛生局表示，計畫自開辦以來已補助679人次，且帶動預立醫療決定簽署人數成長。圖／桃園市衛生局提供

桃市府推動帶狀疱疹疫苗補助計畫，但民眾須先完成預立醫療決定簽署才能申請，不少人反映程序不便，議員也呼籲檢討。衛生局表示，計畫自開辦以來已補助679人次，且帶動預立醫療決定簽署人數成長，為進一步降低參與門檻，市府今年1月起新增團體諮商服務，每人每次收費僅500元。

桃園市針對設籍桃市且年滿50歲以上市民，提供帶狀疱疹疫苗補助，民眾須完成流感及新冠疫苗接種，並簽署預立醫療決定書，才可申請第2劑由市府全額補助，若屬低收入戶或中低收入戶則2劑全額補助。

議員于北辰表示，帶狀疱疹疫苗補助立意良好，但預立醫療諮商一對一費用高達3500元，等於市府補助的第2劑約8500元被「打了六折」，統計也顯示，完成預立醫療決定簽署者中，實際接種疫苗的人只有不到3分之1，建議市府每半年滾動式調整政策、降低門檻，讓更多市民受惠。

「帳不能這樣算。」市長張善政表示，預立醫療決定是「一輩子的事」，市府藉此機會提醒市民提前為自身醫療做好規畫，不能算在皮蛇疫苗的成本。

衛生局長賈蔚表示，並非所有完成預立醫療諮商的民眾都是為了申請疫苗補助，部分民眾本就基於個人規畫主動簽署；而自補助計畫推動以來，確實提升民眾對預立醫療的關注，去年全市簽署人數達3245人，較前年的2030人明顯成長。

衛生局表示，皮蛇疫苗補助自開辦到今年3月15日，補助共計679人次，去年8月起也於13區衛生所開設預立醫療決定諮商門診，截至目前13區衛生所已完成795份預立醫療決定簽署；今年1月起市府推出5人以上團體諮商，每人每次僅500元，盼降低預立醫療決定的自費負擔。

于北辰 張善政 衛生局

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