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苗栗縣公有路邊汽車停車格統一管理 費率每半小時10元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公有路邊停車收費仍以人工為主，縣府預計明年元旦啟用智慧收費。本報資料照片
苗栗市公有路邊停車收費仍以人工為主，縣府預計明年元旦啟用智慧收費。本報資料照片

苗栗縣苗栗市、頭份市、竹南鎮2768格公有路邊汽車停車格一國多制，縣府今年收回統一管理，最近完成建置，半個小時收費10元，至於收費時段統一，及全面智慧化收費，預計明年上路。

苗栗市1439格、頭份市1014格，及竹南鎮315格，規畫二期擴充227格，三期250格，過去3地停車費率1個小時20元，不過，苗栗市、竹南鎮半個小時收費1次10元，頭份市前1個小時收20元，以後半個小時10元，收費時段部分，苗栗市每天8點至晚上7點，頭份市、竹南鎮上午8點至晚上8點。

此外，身心障礙停車優惠，竹南鎮專用格免費，一般格與頭份市相同，不能每天累計3個小時免費，苗栗市不分專用格、一般格，可以累計3個小時免費，另，頭份市、竹南鎮不分平及假日收費，苗栗市僅5個路段假日收費，其餘都不收費。

縣府今年收回統一管理，苗栗市、頭份市、竹南鎮3套停車費繳納系統，3月15整合至「苗栗通」App，手機可至Google Play商店、Apple Store下載更新後使用，網路（Web）版預計下月底更新完成。

縣府交通工務處指出，3市鎮路邊停車費率，完成建置不分假日、平日都收費，統一半個小時10元，身心障礙停車不分一般格、專用格，全部每天不限次數，累計3個小時免費，

此外，考量苗栗市智慧收費僅4.17%，目前仍以人工開單為主，頭份市及苗栗市現行路邊停車收費經營契約期限均至今年底，將以統一收費時段、全面智慧化收費為目標辦理招標，預計明年元旦上線啟用。

苗栗市 苗栗縣

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