無路可走 桃園巨蛋施工 圍籬占滿人行道

桃園市政府斥資三點四億元修繕桃園綜合體育館，近日封館施工，但圍籬占滿人行道，十多棵景觀樹攔腰砍斷，引來民眾批評，民代也關切；負責修繕的工務局坦言原先規畫設計動線不良，已經改善，砍樹則是依中央規定汰換不合適的樹種。

桃園綜合體育館因圓形頂棚有「桃園巨蛋」之稱，啟用迄今卅三年，設施老舊、管線漏水，不僅影響觀賽品質，也影響選手表現，市府斥巨資改善升級，預計十月完工，但工程才剛進行，就因行人通道與樹木保存惹爭議。

民眾指出，體育館周邊的三民路與成功路是北科附工重要通學廊道，人行道被圍籬封住，學生全走上馬路，人車爭道景象險象環生；另有民眾發現體育館景觀工程把樹直接砍掉，作法粗暴，質疑程序不正確，為何不移植？

民進黨桃園市議員李宗豪前晚會勘，目睹車輛從行人身旁呼嘯而過，要求市府立即改善；同黨議員余信憲指市府植樹節活動經費年年增加，但「左手種樹、右手砍樹」，邏輯讓人摸不著頭緒。

工務局表示，體育館修繕工程配合四月職籃開打，人行道得先重鋪，不得不全部封閉。施工原先規畫民眾改走建物退縮空間的走廊，但動線指引不明顯，也不符民眾實際使用需求，昨天已用護欄在三民路隔出臨時人行道，成功路路幅窄無法架設護欄，採加強動線指引。