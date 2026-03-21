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托嬰接送 竹議員促設智慧臨停區
新竹市地狹人稠，托嬰中心林立且多臨馬路，尖峰時段家長接送導致違停爭議層出不窮，民代主張幼童安全很重要，建議公私立托嬰中心與幼稚園周邊全面規劃家長臨停接送區。新竹市交通處表示，已在十所學校建置智慧家長臨停接送區，會持續評估增設。
新竹市不是所有托嬰中心或幼稚園周邊都有充裕的停車空間，許多家長往往因為道路無臨停空間，被迫違停路邊，陷入「幼童安全」與「交通違規」兩難困境。另外，家長也常遇到學校前有臨停黃線，但被一般臨停民眾占用，為了勸離，還驚動警方出馬。
新竹市議員林彥甫表示，他二○二二年就在議會提案，建請市府在公、私立托嬰中心及幼兒園周邊規畫臨停接送區，當時市府有調查學校需求，但遲未設置，直到最近建議市府參考其他縣市智慧接送停車格做法，情況才慢慢改善。他說，智慧接送停車格有別一般停車格，上班日上午七時卅分至九時、下午五時至六時卅分為家長接送臨停時段，限停十五分鐘，若超時就是違規。
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