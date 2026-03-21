快訊

歐漢聲在旁也來不及救！胡瓜舞台彩排出意外 直奔醫院治療近況曝光

柯文哲批劉世芳歧視李貞秀太囂張 自曝曾任用其姊任動物園長

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園客家文化日首次移師北桃 蘇俊賓：展現多元風貌

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓參加桃園客家日，聚精會神參加手作活動。記者鄭國樑／攝影
蘇俊賓參加桃園客家日，聚精會神參加手作活動。記者鄭國樑／攝影

桃園客家文化日」今年首度在北桃園舉行，副市長蘇俊賓今日出席這場整合客庄文化及觀光資源的活動，表示希望將桃園各區豐富又精彩的客家資源，呈現在大家面前，不只看到點，而是看到全貌，讓台灣、全世界都看見。

蘇俊賓表示，客家族群有超過90萬人在桃園工作、生活也是全國最多，桃園的客家文化因此有著多元的風貌，例如結合桐花、魯冰花季的精采遊程，酸柑茶與梅乾菜醃漬品的傳統技藝，或是石滬、茶園等地方產業文化。市政府除了持續深化、豐富內容，第一年的客家文化日嘗試把點跟點之間串連成線，第二年將各線匯聚交織成面，今年更融入時間軸跟各地特色遊程，從平面變成立體，呈現更精采的桃園客家風貌。

市府今年安排客家文化日在桃園區舉辦，也是展現企圖心，桃園區有約10萬的客家人占比區人口25%，客家事務局將精采的客庄文化從南延伸到北，乃至於全桃園，甚至到國際。

客家事務局表示，經過一年整合打造完整十大遊程路線2.0進化版，串聯好食星級餐廳、好玩、地方創生等內容的「桃園客家旅行網」，將旅行網多元豐富的資訊透過活動情境轉化為實體現場可參與、可互動的文化體驗。今日活動現場共規畫五大展區，內容涵蓋好尞十大遊程主題展區、客庄青年團隊成果展示區、7大客家館舍展區、客家美食推廣區及客家伴手禮專區，集結至少45攤特色攤位，完整呈現桃園客家文化從觀光旅遊、地方創生、美食餐廳、館舍串聯到伴手禮品牌的豐富樣貌，讓現場成為認識桃園客庄旅遊資源的重要入口。

桃園客家文化日藝文廣場舉行，許多家長帶著孩子一起來探索文化。記者鄭國樑／攝影
桃園客家文化日藝文廣場舉行，許多家長帶著孩子一起來探索文化。記者鄭國樑／攝影

桃園客家文化日今年首度在北桃園舉行。記者鄭國樑／攝影
桃園客家文化日今年首度在北桃園舉行。記者鄭國樑／攝影

桃園 客家 蘇俊賓

延伸閱讀

台塑企業響應華亞園區攜手桃園市府植樹 落實ESG永續承諾

藝閣踩街 逐漸成為城市風景

徐欣瑩提客家政策　推動客庄振興客語文化傳承

相關新聞

瘋媽祖每天創紀錄！白沙屯媽「香燈腳」 已逾37萬人報名刷新高

白沙屯媽今年往北港徒步進香從3月11日起報名，短短3天就逼近30萬人，前幾天更一舉突破去年32.9萬人的新高紀錄，目前每天都在寫下新高紀錄，到今天中午已有37萬多人完成報名。拱天宮管委會總幹事陳春發表示，報名還有20天，今年人數肯定會超40萬人，但報名結束會有多少人，還是難以預測。

八德三元宮平安龜年年長大 張善政作品吸睛眾人拍照

八德三元宮與八德區公所今舉辦「2026八德祈龜文化薪傳推廣活動」，上千名民眾齊聚廟埕用米糕製作平安龜，市長張善政也到場同樂，期盼桃園在新的一年國泰民安、市運昌隆。

竹市托嬰接送兩難！議員促廣設臨停接送區、智慧接送停車格

新竹市地狹人稠，市區托嬰中心林立且多臨馬路，尖峰時段家長接送導致違停爭議層出不窮。新竹市議員林彥甫指出，他接獲許多家長反映陷入接送幼童安全、違規兩難，他建議市府，新竹市所有公、私立托嬰中心、幼兒園應規畫臨停接送區，同時也要加強牌面和車格標示等，避免好意變成違規陷阱。

桃園KIRI原民園區 遭爆成垃圾屋

桃園ＫＩＲＩ原住民族文創園區近日遭爆地下室垃圾堆積如山，惡臭薰天，還有火災、鼠患隱憂。桃園市原民局表示，該處符合建築設計，多次稽查垃圾皆有整齊分類，每周定時清運二次，未來會持續督導與稽查，維護園區安全。

影／最後一場下鄉座談會 鍾東錦：苗栗是可栽培的「請中央多關心」

苗栗縣政府今天在雪霸國家公園汶水遊客中心辦理第6場縣長下鄉座談會，針對獅潭、大湖、卓蘭、泰安4鄉鎮爭取的建設及工程案研討。其中，卓蘭農會擬向縣府申購埔尾段縣有地，規畫興建新的農會果菜市場及資材、肥料、農藥和水果的銷售集貨場，縣長鍾東錦允諾全力支持。此外，鍾東錦也重申裁併偏鄉迷你小校的立場，讓偏鄉學童能有更好的學習環境和同儕互動。

10億打造KIRI原民園區遭爆變垃圾屋？ 桃市原民局：符合設計將加強稽查

桃園市大園區KIRI原住民族文創園區斥資10億打造，近日遭爆料地下室垃圾集中場堆積如山、惡臭薰天，引發火警隱憂與鼠患疑慮。桃園市原民局表示，該處符合建築設計，經多次查核垃圾皆有分類整齊，且均委託專業廠商每周二次定期清運，將持續督導並視情況會同衛生單位稽查，以維護園區安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。