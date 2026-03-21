桃園客家文化日首次移師北桃 蘇俊賓：展現多元風貌

「桃園客家文化日」今年首度在北桃園舉行，副市長蘇俊賓今日出席這場整合客庄文化及觀光資源的活動，表示希望將桃園各區豐富又精彩的客家資源，呈現在大家面前，不只看到點，而是看到全貌，讓台灣、全世界都看見。

蘇俊賓表示，客家族群有超過90萬人在桃園工作、生活也是全國最多，桃園的客家文化因此有著多元的風貌，例如結合桐花、魯冰花季的精采遊程，酸柑茶與梅乾菜醃漬品的傳統技藝，或是石滬、茶園等地方產業文化。市政府除了持續深化、豐富內容，第一年的客家文化日嘗試把點跟點之間串連成線，第二年將各線匯聚交織成面，今年更融入時間軸跟各地特色遊程，從平面變成立體，呈現更精采的桃園客家風貌。

市府今年安排客家文化日在桃園區舉辦，也是展現企圖心，桃園區有約10萬的客家人占比區人口25%，客家事務局將精采的客庄文化從南延伸到北，乃至於全桃園，甚至到國際。

客家事務局表示，經過一年整合打造完整十大遊程路線2.0進化版，串聯好食星級餐廳、好玩、地方創生等內容的「桃園客家旅行網」，將旅行網多元豐富的資訊透過活動情境轉化為實體現場可參與、可互動的文化體驗。今日活動現場共規畫五大展區，內容涵蓋好尞十大遊程主題展區、客庄青年團隊成果展示區、7大客家館舍展區、客家美食推廣區及客家伴手禮專區，集結至少45攤特色攤位，完整呈現桃園客家文化從觀光旅遊、地方創生、美食餐廳、館舍串聯到伴手禮品牌的豐富樣貌，讓現場成為認識桃園客庄旅遊資源的重要入口。

桃園客家文化日藝文廣場舉行，許多家長帶著孩子一起來探索文化。記者鄭國樑／攝影